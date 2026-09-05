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Σοβαρό ατύχημα στο Athens Flying Week: Συνετρίβη Phantom κατά τη διάρκεια επιδείξεων - Αγωνία για τους δύο πιλότους (βίντεο)
| Ελλάδα

Αεροσκάφος Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το αεροσκάφος συνετρίβη στην Τανάγρα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το Athens Flying Week – Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες του ατυχήματος

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week, στην Τανάγρα, όταν αεροσκάφος τύπου Phantom κατέπεσε, σύμφωνα με ελλαδικά Μέσα.

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Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή της Τανάγρας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίδειξη.

Στο σημείο σπεύδουν σωστικά συνεργεία, ενώ αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για τυχόν τραυματισμούς. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.

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