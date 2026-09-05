Αεροσκάφος Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Ελλάδα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης του Athens Flying Week, στην Τανάγρα, όταν αεροσκάφος τύπου Phantom κατέπεσε, σύμφωνα με ελλαδικά Μέσα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή της Τανάγρας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίδειξη.

Στο σημείο σπεύδουν σωστικά συνεργεία, ενώ αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ή για τυχόν τραυματισμούς. Αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές.