Ολγκίν: Ακυρώθηκε η επίσκεψή της στην Κύπρο για λόγους υγείας

Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν το Σάββατο στο Politis to the Point, η ακύρωση οφείλεται σε λόγους υγείας, καθώς οι γιατροί της συνέστησαν να μην ταξιδέψει αεροπορικώς.

Η Ολγκίν είχε αρχικά προγραμματίσει να φτάσει στην Κύπρο στις 7 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παρευρεθεί και στην επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της ασθένειάς της, η επίσκεψη αναβλήθηκε και στη συνέχεια είχε οριστεί για την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Θα συναντήσει τους δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη

Η επίσκεψη της Ολγκίν θα αποτελούσε την πρώτη της παρουσία στην Κύπρο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στο νησί στα τέλη Ιουλίου.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ αναμένεται να επιδιώξει συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει τα μέχρι τώρα σχέδια για την παρουσία της Ολγκίν στην Κύπρο, καθώς είχε προγραμματιστεί να παραμείνει στο νησί μέχρι την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, που έχει οριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.