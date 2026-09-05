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Οδηγοί προσοχή! Κατολίσθηση στον δρόμο Σαϊτά – Καρβουνά λόγω της έντονης βροχόπτωσης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία σημειώθηκαν κατολισθήσεις πετρών και βράχων σε διάφορα σημεία του δρόμου

Κατολισθήσεις πετρών και βράχων σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στον δρόμο Σαϊτά – Καρβουνά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται στην περιοχή.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι κατολισθήσεις δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Οι οδηγοί καλούνται, επίσης, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, προσαρμόζοντας την οδήγησή τους στις επικρατούσες συνθήκες.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, όσο συνεχίζονται τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι από το μεσημέρι σημειώνεται έντονη βροχόπτωση σε ορεινές και ημιορεινές του νησιού με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχίσουν μέχρι το απόγευμα, όταν τελικά θα απομακρυνθούν.

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