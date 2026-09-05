Νεκροί οι δύο χειριστές του Phantom: Σε τραγωδία εξελίχθηκε το ατύχημα στο Athens Flying Week

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση επίδειξης του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το CNN Greece, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο χειριστών του αεροσκάφους, κοντά στο σημείο της συντριβής.

Η επιχείρηση έρευνας στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

Το ΕΚΑΒ πρώτο στο σημείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έσπευσε πρώτο στην περιοχή της Τανάγρας, φτάνοντας στο σημείο πριν από την Πυροσβεστική και τις δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, με το προσωπικό του οποίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντόπισε τις δύο σορούς.

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom προσέκρουσε σε λόφο και κόπηκε στα δύο.

NEW: A Hellenic Air Force F-4E Phantom II has crashed while performing a solo display at Athens Flying Week in Tanagra, Greece.



No parachutes were visible following the crash, and there is no official confirmation regarding the condition of the crew. pic.twitter.com/zrCHC8g3vl — Tabz (@TabzLIVE) September 5, 2026

Πώς έγινε η συντριβή

Το αεροσκάφος ήταν διθέσιο, με σειριακό αριθμό 504, και ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία. Είχε απογειωθεί από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα προκειμένου να συμμετάσχει στην αεροπορική επίδειξη.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση και αφού πραγματοποίησε τους πρώτους ελιγμούς, οι δύο χειριστές κατεύθυναν το δικινητήριο μαχητικό παράλληλα με τον διάδρομο.

Την ώρα εκείνη, το αεροσκάφος κινούνταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, ενώ ο εκφωνητής της διοργάνωσης ανέφερε προς τους θεατές: «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούστηκε από το πλήθος η φράση «Ωχ, έπεσε», καθώς το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος και συνετρίβη.

A Greek F-4E AUP Phantom has just crashed during its display at Athens Flying Week 2026. No chutes.



Godspeed. pic.twitter.com/7nyuhE2AWL — Angad Singh (@zone5aviation) September 5, 2026

Με βάση τις πρώτες μαρτυρίες, το Phantom φαίνεται ότι δεν είχε αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος. Στη συνέχεια επιχείρησε να πραγματοποιήσει στροφή και έναν ακόμη ελιγμό, πριν προσκρούσει στο έδαφος.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας

Το F-4 Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος, με τα πρώτα αεροσκάφη του τύπου να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής το 1963.

Τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974, στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος Peace Icarus.

Στη συνέχεια, 36 ελληνικά Phantom εκσυγχρονίστηκαν με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στο πλαίσιο του προγράμματος Peace Icarus 2000, με αποτέλεσμα να παραταθεί η επιχειρησιακή τους ζωή.

Το F-4E Phantom II διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων και δύο κινητήρες. Η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 2.370 χιλιόμετρα την ώρα, ή περίπου 2,2 Mach, ενώ μπορεί να επιχειρεί σε ύψος άνω των 15.240 μέτρων.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ εκατοντάδες θεατές παρακολουθούσαν την αεροπορική επίδειξη. Μετά τη συντριβή, η διοργάνωση του Athens Flying Week διακόπηκε προσωρινά και ξεκίνησε η εκκένωση του χώρου.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

Με πληροφορίες από cnn.gr