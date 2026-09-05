Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Ελλάδα

Νεκροί οι δύο χειριστές του Phantom: Σε τραγωδία εξελίχθηκε το ατύχημα στο Athens Flying Week

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το F-4 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης – Σε εξέλιξη η επιχείρηση στο σημείο

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση επίδειξης του Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνετρίβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το CNN Greece, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο χειριστών του αεροσκάφους, κοντά στο σημείο της συντριβής.

Η επιχείρηση έρευνας στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ΕΚΑΒ πρώτο στο σημείο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έσπευσε πρώτο στην περιοχή της Τανάγρας, φτάνοντας στο σημείο πριν από την Πυροσβεστική και τις δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα και δύο μοτοσικλέτες του ΕΚΑΒ, με το προσωπικό του οποίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντόπισε τις δύο σορούς.

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Phantom προσέκρουσε σε λόφο και κόπηκε στα δύο.

Πώς έγινε η συντριβή

Το αεροσκάφος ήταν διθέσιο, με σειριακό αριθμό 504, και ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία. Είχε απογειωθεί από την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα προκειμένου να συμμετάσχει στην αεροπορική επίδειξη.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση και αφού πραγματοποίησε τους πρώτους ελιγμούς, οι δύο χειριστές κατεύθυναν το δικινητήριο μαχητικό παράλληλα με τον διάδρομο.

Την ώρα εκείνη, το αεροσκάφος κινούνταν με πολύ υψηλή ταχύτητα, ενώ ο εκφωνητής της διοργάνωσης ανέφερε προς τους θεατές: «Δείτε το Phantom να κινείται παράλληλα στη γραμμή του ορίζοντα».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ακούστηκε από το πλήθος η φράση «Ωχ, έπεσε», καθώς το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος και συνετρίβη.

Με βάση τις πρώτες μαρτυρίες, το Phantom φαίνεται ότι δεν είχε αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος. Στη συνέχεια επιχείρησε να πραγματοποιήσει στροφή και έναν ακόμη ελιγμό, πριν προσκρούσει στο έδαφος.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Το F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας

Το F-4 Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος, με τα πρώτα αεροσκάφη του τύπου να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής το 1963.

Τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974, στο πλαίσιο του αμυντικού προγράμματος Peace Icarus.

Στη συνέχεια, 36 ελληνικά Phantom εκσυγχρονίστηκαν με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στο πλαίσιο του προγράμματος Peace Icarus 2000, με αποτέλεσμα να παραταθεί η επιχειρησιακή τους ζωή.

Το F-4E Phantom II διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων και δύο κινητήρες. Η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 2.370 χιλιόμετρα την ώρα, ή περίπου 2,2 Mach, ενώ μπορεί να επιχειρεί σε ύψος άνω των 15.240 μέτρων.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ εκατοντάδες θεατές παρακολουθούσαν την αεροπορική επίδειξη. Μετά τη συντριβή, η διοργάνωση του Athens Flying Week διακόπηκε προσωρινά και ξεκίνησε η εκκένωση του χώρου.

Με πληροφορίες από cnn.gr

Tags

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα