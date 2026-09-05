«Εκτίθεται» ο Χριστοδουλίδης, λέει το ΑΚΕΛ για τη θωρακισμένη λιμουζίνα: «Η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό του»

Σφοδρή επίθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή τις δηλώσεις του για την αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για την Προεδρία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος «εκτίθεται» αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, σημειώνοντας ότι νωρίτερα σήμερα ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως πληροφορήθηκε από τον Τύπο την πρόθεση αγοράς νέου θωρακισμένου οχήματος και ότι δεν γνώριζε σχετικά.

Η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο

«Να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο ότι η απόφαση για αγορά θωρακισμένου οχήματος λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, του οποίου προεδρεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα επικρίνει παράλληλα τον Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι «αντί της διαφάνειας, επιλέγει να εκτίθεται, υποτιμώντας -δυστυχώς- τη νοημοσύνη των πολιτών».

Το ΑΚΕΛ σημειώνει, πάντως, ότι δεν θα περιοριστεί στις σημερινές δηλώσεις, καθώς προαναγγέλλει ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας του ζητήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

«Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας θα τοποθετηθούμε τη Δευτέρα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου υποβλήθηκε εξάλλου σχετικό αίτημα», καταλήγει η ανακοίνωση.