Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Πολιτική

«Εκτίθεται» ο Χριστοδουλίδης, λέει το ΑΚΕΛ για τη θωρακισμένη λιμουζίνα: «Η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό του»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΑΚΕΛ δεν θα περιοριστεί στις σημερινές δηλώσεις, καθώς προαναγγέλλει ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας του ζητήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Σφοδρή επίθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή τις δηλώσεις του για την αγορά νέας θωρακισμένης λιμουζίνας για την Προεδρία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος «εκτίθεται» αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, σημειώνοντας ότι νωρίτερα σήμερα ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως πληροφορήθηκε από τον Τύπο την πρόθεση αγοράς νέου θωρακισμένου οχήματος και ότι δεν γνώριζε σχετικά.

Η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο

«Να ενημερώσουμε τον Πρόεδρο ότι η απόφαση για αγορά θωρακισμένου οχήματος λήφθηκε από το Υπουργικό του Συμβούλιο σε συνεδρία ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026, του οποίου προεδρεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα επικρίνει παράλληλα τον Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι «αντί της διαφάνειας, επιλέγει να εκτίθεται, υποτιμώντας -δυστυχώς- τη νοημοσύνη των πολιτών».

Το ΑΚΕΛ σημειώνει, πάντως, ότι δεν θα περιοριστεί στις σημερινές δηλώσεις, καθώς προαναγγέλλει ότι θα τοποθετηθεί επί της ουσίας του ζητήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

«Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας θα τοποθετηθούμε τη Δευτέρα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου υποβλήθηκε εξάλλου σχετικό αίτημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΑΚΕΛ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα