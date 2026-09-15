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Χωρίς ναυαγοσώστες οι παραλίες την Πέμπτη - Προειδοποιεί το κοινό το Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως αναφέρει, σε συνέχεια των ανακοινώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την πραγματοποίηση 24ωρης παγκύπριας απεργίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, θα επηρεαστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε όλες τις Επαρχίες

Χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη αναμένεται να παραμείνουν οι παραλίες την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα της 24ωρης παγκύπριας απεργίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, προειδοποιεί, με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει, σε συνέχεια των ανακοινώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την πραγματοποίηση 24ωρης παγκύπριας απεργίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, θα επηρεαστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε όλες τις Επαρχίες.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παραλίες όπου δεν θα υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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