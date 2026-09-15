«Τα ταμεία δεν αντέχουν» – Κάλεσμα ΥΠΟΙΚ για αναστολή της απεργίας των ωρομίσθιων

Σε €50 εκατ. ανέρχεται το συνολικό κόστος των αιτημάτων των συντεχνιών για το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ) για την τριετία της σύμβασης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, καλώντας τις συντεχνίες να ξανασκεφτούν την απόφασή τους για απεργία την ερχόμενη Πέμπτη και να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Εξάλλου, το Υπουργείο, απαριθμώντας τις βελτιώσεις στους όρους απασχόλησης του ΩΚΠ κατά τα τελευταία έτη, αναφέρει ότι ο ισχυρισμός ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες δεν ευσταθεί, σημειώνοντας ότι μόλις 68 από τους 65.000 ωρομίσθιους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών "εκφράζει τη λύπη και την απογοήτευσή του για την απόφαση των συντεχνιών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ) να προχωρήσουν σε απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου", σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή έρχεται παρά τις πέντε υπηρεσιακές συναντήσεις που έχουν ήδη γίνει, σε επίπεδο Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και Γενικού Διευθυντή καθώς και τις δύο συνεδρίες της Μικτής Εργατικής Επιτροπής (Μ.Ε.Ε.).

Όπως αναφέρει, η Κυβέρνηση έχει δεχθεί θετικά τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των συντεχνιών, με εξαίρεση να αποτελούν όσα αφορούν μισθολογικές αυξήσεις εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας, τα οποία εξετάζονται με βάση την πρακτική που ακολουθείται στο πλαίσιο των σχετικών Συμφωνιών Πλαισίου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ουσιαστική διαφωνία αφορά το αίτημα για γενική αύξηση 8% αποκλειστικά στο ΩΚΠ. "Αυτό το αίτημα δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο του, γιατί ό,τι ισχύσει για τους 6.500 ωρομίσθιους του ΩΚΠ θα χρειαστεί στην πράξη να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα".

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το συνολικό κόστος των αιτημάτων των συντεχνιών ανέρχεται σε €50 εκατ. για την τριετία της σύμβασης (€23 εκ ετησίως από το 2027 και μετά, εκ των οποίων περίπου €17 εκατ. τον χρόνο από το 2027 και μετά αφορούν τη γενική αύξηση 8%).

Αν όμως επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, το πραγματικό κόστος της γενικής αύξησης μισθών ξεπερνά τα €300 εκατ. τον χρόνο μόνο για τον δημόσιο τομέα, σημειώνει, "γεγονός το οποίο είναι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και αποτελεί απόλυτη πρόκληση για τους φορολογουμένους του ιδιωτικού τομέα", επισημαίνεται στην ανακοίνωση,.

Προστίθεται ότι είναι πάγια τακτική οι μισθολογικές αυξήσεις να συμφωνούνται μέσω Συμφωνίας Πλαισίου του Υπουργού Οικονομικών με όλες τις συντεχνίες και όχι αποσπασματικά για μία κατηγορία προσωπικού, όπως εξάλλου ακολουθείτο μέχρι σήμερα.

Στην απεργία συμμετέχουν συνολικά περίπου 11.000 ωρομίσθιοι. Οι 6.500 ανήκουν στο ΩΚΠ και οι υπόλοιποι 5.500 εργάζονται στον ΟΚΥπΥ και τις Σχολικές Εφορείες, εκτός κρατικού μισθολογίου.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι θα ήταν "ανεύθυνη ενέργεια" αν μια απεργία είναι καθολική χωρίς πρόνοια για προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ευαίσθητες υπηρεσίες, καθώς, όπως σημειώνει, σε τομείς όπως τα νοσηλευτήρια, η δασοπυρόσβεση, η υδροδότηση, οι φυλακές και οι τηλεπικοινωνίες, πρέπει να διασφαλίζεται κατ' ελάχιστον όριο υπηρεσίας, για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της απεργίας.

"Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διαχειρίζεται υπεύθυνα τα πλεονάσματα της οικονομίας, στηρίζοντας τους χαμηλόμισθους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα που κράτησε την Κύπρο όρθια σε μια δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχουν διορθωθεί αδικίες, έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα και έχουν παραχωρηθεί σημαντικές βελτιώσεις που αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των εργαζομένων", σημειώνει το Υπουργείο.

Καλεί τις συντεχνίες να ξανασκεφτούν την απόφασή τους, να φροντίσουν για την κάλυψη των αναγκών έκτακτης ανάγκης κατά την απεργία και να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κυβέρνηση έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τους όρους απασχόλησης του ΩΚΠ. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι έχει επεκταθεί από 01/01/2025 ο συνδυασμός κλιμάκων με την αμέσως επόμενη (δηλ. Κλ. Ε1-Ε2, Κλ. Ε2-Ε3) σε όλες τις κλίμακες μισθοδοσίας των ωρομίσθιων επαγγελμάτων με εξαίρεση την Κλ. Ε10 και επεκτάθηκαν όλες οι κορυφές κλιμάκων του ΩΚΠ κατά 2 προσαυξήσεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι αναβαθμίστηκαν, από 01/01/2026, 702 Δασοπυροσβέστες/Πυροφύλακες και 237 Εργάτες Πυρόσβεσης από την Κλ.Ε6 στις Κλ.Ε7-Ε8, ενώ είχε προηγηθεί η αναβάθμιση 250 Ναυαγοσωστών εποχικών και μόνιμων από την Κλ.Ε5 στις Κλ.Ε7-Ε8. Για την περίπτωση των Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων εγκρίθηκαν νέοι Κανονισμοί που διασφαλίζουν την ένταξη τους σε σύστημα βάρδιας βάση του οποίου καθίστανται δικαιούχοι στα σχετικά επιδόματα βάρδιας (ύψους 20% και 15% ανάλογα με την περίοδο εργασίας), για περίοδο 10 μηνών τον χρόνο. Σημειώνεται, επίσης, ότι το υπό αναφορά προσωπικό περιλαμβάνεται στα 1.500 άτομα που απασχολούνταν σε εποχική βάση με διαφόρων ειδών συμβόλαια χρονικής διάρκειας 6 - 8 και 10 μήνων εργασίας και των οποίων, με ισχύ από 01/01/2019, η απασχόληση μετατράπηκε σε 12μήνη χωρίς διακοπή, αποκτώντας δηλαδή τον τίτλο και τα ωφελήματα του μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού.

Περαιτέρω, το Υπουργείο αναφέρεται σε αύξηση με ισχύ από 01/01/2023 του ποσοστού κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας από 14.5% σε 15% για την υπηρεσία από 01/01/2013, χωρίς αύξηση των εισφορών του ωρομίσθιου, προς βελτίωση των ωφελημάτων αποχώρησης του ΩΚΠ, σε αύξηση αρχικών μισθών και αναπροσαρμογή άλλων κλιμάκων, που δεν επηρεάζονταν, για διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των κλιμάκων του ΩΚΠ, λόγω του Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διατάγματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο μισθός των 800 Καθαριστριών Γραφείου (Κλ.Ε1) που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία αυξήθηκε κατά την περίοδο 2020 – 2026 από €799 σε €1.088 (μετά τους 6 μήνες) στο αρχικό της κλίμακας (€289 αύξηση), ενώ η κορυφή της κλίμακας, λόγω του συνδυασμού της Κλ.Ε1 με την Κλ.Ε2 από 01/01/2025, αυξήθηκε από τα €1.253 στα €1.729 (€476 αύξηση ή 38% αύξηση).

Πέραν των παραπάνω, το Υπουργείο αναφέρεται και στην παραχώρηση γενικής αύξησης ύψους 1,5% στους μισθούς όλου του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και της κατηγορίας του ΩΚΠ, με ισχύ από 01/10/2024 και στη συμφωνία για σταδιακή επαναφορά της ΑΤΑ από το 50% στο 100%, οι πρόνοιες της οποίας υιοθετούνται και στο ΩΚΠ.

Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση αναφέρεται και στο ωρομίσθιο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, που, όπως σημειώνεται, "οι συντεχνίες το εμπλέκουν στο στάδιο αυτό", και σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί, με ισχύ από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής περιόδου 2026-2027, το αίτημα αναβάθμισης 2.165 Σχολικών Βοηθών/ Συνοδών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες από την Κλ.Ε3 στην Κλ.Ε5 των κλιμάκων μισθοδοσίας του ΩΚΠ που υιοθετούνται και για το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών.

Ακόμη σημειώνει ότι οι μισθοί του ωρομίσθιου προσωπικού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25% τα τελευταία χρόνια, μέσα από αναβαθμίσεις κλιμάκων και αυξήσεις στους αρχικούς μισθούς και του συστήματος των αυξήσεων της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, ο διάμεσος μισθός στο ΩΚΠ είναι σήμερα €2.113, πιο ψηλός από τον διάμεσο μισθό στην Κύπρο (€1.968) και μόλις 68 από τους περίπου 6.500 υπηρετούντες ωρομίσθιους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. "Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ο ισχυρισμός ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες δεν ευσταθεί", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ