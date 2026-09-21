Γιώργος Μαζωνάκης: Στο φως τα πρώτα ευρήματα της νεκροτομής, τι εντόπισαν στη σορό του - «Είχε καρδιά, μικρού παιδιού»

Νέα στοιχεία γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, την ώρα που το βασικό ερώτημα για το τι ακριβώς προκάλεσε τον θάνατό του παραμένει αναπάντητο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το iefimerida.gr, επικαλούμενο δηλώσεις του ιατροδικαστή και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σωτήρη Μπουζιάνη, κατά τη νεκροτομή εντοπίστηκε κάκωση στο μέτωπο του τραγουδιστή, καθώς και διάσπαρτα σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα του.

Τα σημάδια εντοπίστηκαν στους αγκώνες και στη ραχιαία επιφάνεια και των δύο χεριών. Ο ιατροδικαστής διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής προέλευσή τους, καθώς είχαν προηγηθεί προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες.

«Σαν να βλέπαμε καρδιά μικρού παιδιού»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν την καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, σύμφωνα με τον κ. Μπουζιάνη, κατά τη μακροσκοπική εξέταση δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσφατου εμφράγματος, ενώ τα στεφανιαία αγγεία του τραγουδιστή φέρονται να βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση.

«Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υποστεί πρόσφατα ένα έμφραγμα», ανέφερε ο ιατροδικαστής, περιγράφοντας στη συνέχεια την εικόνα της καρδιάς του.

«Ανατομικά ήταν μια χαρά. Ήταν σαν να βλέπαμε μια καρδιά μικρού νεαρού παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την εικόνα αυτή, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από τη νεκροτομή προέκυψε παρουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου, καθώς και πνευμονικού οιδήματος.

Αυτό που καλούνται πλέον να διαπιστώσουν οι ειδικοί είναι τι προκάλεσε την ισχαιμία και το πνευμονικό οίδημα και κατά πόσο τα εργαστηριακά αποτελέσματα μπορούν να δώσουν απάντηση για την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Στο μικροσκόπιο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Για τον σκοπό αυτό έχουν ληφθεί δείγματα για τη διενέργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οι εξετάσεις αναμένεται να διερευνήσουν, μεταξύ άλλων, την πιθανή παρουσία φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και άλλων σκευασμάτων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως μεταδίδει το iefimerida.gr, με πρωτοβουλία της οικογένειας κρατήθηκε επιπλέον ποσότητα αίματος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν παράλληλες εξετάσεις σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα και να εξαχθούν το συντομότερο δυνατόν συμπεράσματα.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θεωρούνται πλέον καθοριστικά για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ισχαιμία του μυοκαρδίου και το πνευμονικό οίδημα.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η εργαστηριακή διερεύνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει απροσδιόριστη.