Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι οι αεροπορικές εταιρείες του Ιράν θα έχουν πρόβλημα στη λειτουργία τους

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη λειτουργία τους σε παγκόσμιο επίπεδο εντός δύο ημερών, υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων, καθώς η Κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, «όλες οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα σταματήσουν να λειτουργούν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Αν προσγειωθούν, δεν μπορείς να τους παρέχεις καύσιμα, δεν μπορείς να τους παρέχεις υπηρεσίες προσγείωσης, δεν μπορείς να τους πουλήσεις εισιτήρια, διαφορετικά θα αποκλειστείς από το σύστημα του δολαρίου», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα είχαν ως στόχο τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η Τεχεράνη απάντησε αποκλείοντας τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά ενέργειας, προκαλώντας εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου καθώς η σύγκρουση εξαπλωνόταν στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε «όλες τις εναπομείνασες ιρανικές αεροπορικές εταιρείες», που δεν είχαν υποστεί μέχρι τότε τέτοιου είδους κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών έβαλε επίσης στο στόχαστρο οντότητες που υποστηρίζουν τον αεροπορικό τομέα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών με έδρα εκτός Ιράν.

Ο Μπέσεντ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κήρυτταν «οικονομική D-Day» (ημέρα αποφασιστικής επίθεσης) κατά του Ιράν και δεσμεύτηκε να στραγγαλίσει οικονομικά την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, για οικονομικές συνομιλίες που προετοίμαζαν το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Η Κίνα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους και διπλωματικούς υποστηρικτές του Ιράν.

Ο αεροπορικός τομέας του Ιράν αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα λόγω των κυρώσεων, οι οποίες έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να προμηθεύεται αεροσκάφη, ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ