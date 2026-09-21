Moody’s: Επιβεβαιώνει αξιολογήσεις καταθέσεων της Eurobank στο Baa1, αναβαθμίζει τις προοπτικές σε θετικές

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s επιβεβαίωσε σήμερα τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων και μη εξασφαλισμένου χρέους της Eurobank Α.Ε. στη βαθμίδα Baa1, καθώς και τη Βασική Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (BCA) και την Προσαρμοσμένη BCA στη βαθμίδα baa3.

Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές (outlook) των μακροπρόθεσμων αξιολογήσεων καταθέσεων της τράπεζας σε θετικές (positive) από σταθερές (stable), ενώ για την αξιολόγηση του μη εξασφαλισμένου χρέους οι προοπτικές μεταβλήθηκαν σε σταθερές από αρνητικές.

Η απόφαση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού κράτους σε θετικές από σταθερές και την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησής του στη βαθμίδα Baa3.

Ισχυρή η κερδοφορία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η κερδοφορία της Eurobank παραμένει ισχυρή, καθώς κατέγραψε ετησιοποιημένη απόδοση επί των ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Common Equity - RoTE) ύψους 16,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η επίδοση αυτή υποστηρίχθηκε από αύξηση 13,5% στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, καθώς και από αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, με αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα να διαμορφωθεί γύρω στο 37%. Οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως μέσω των θυγατρικών της στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, συνέβαλαν κατά 46% στα καθαρά κέρδη του ομίλου, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε pro forma βάση ανήλθε στο 15,4% τον Ιούνιο του 2026, υπερβαίνοντας τόσο την κανονιστική απαίτηση του 10,7% όσο και τον στόχο της διοίκησης για 13%, προσφέροντας ένα ισχυρό απόθεμα απορρόφησης ζημιών. Ωστόσο, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 29% των κεφαλαίων CET1, επηρεάζουν εν μέρει την ποιότητα των κεφαλαίων.

Η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να υποχωρεί στο 2,5% τον Ιούνιο του 2026 από 2,8% έναν χρόνο νωρίτερα. Ο περιορισμένος σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και η κάλυψη μέσω προβλέψεων σε ποσοστό περίπου 82% στηρίζουν τη φερεγγυότητα της τράπεζας, ενώ το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 53 μονάδες βάσης, πλησιάζοντας τον στόχο των 50 μονάδων βάσης που έχει θέσει η διοίκηση.

Παράλληλα, η Eurobank διατηρεί ισχυρή θέση σε όρους ρευστότητας και χρηματοδότησης. Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε περίπου στο 66%, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 174%, ενώ τα υψηλής ποιότητας ρευστά περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούσαν περίπου στο 22% του συνόλου του ενεργητικού τον Ιούνιο του 2026. Επιπλέον, ο δείκτης Ελάχιστης Απαίτησης Ίδιων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) ανερχόταν στο 31,3%, ξεπερνώντας τον στόχο του 28% που έχει τεθεί για την τράπεζα.