Έκρηξη στην Πλάκα: Στους έξι ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Στους έξι ανήλθε ο αριθμός των νεκρών που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησε κατάρρευση τμήματός του, στην οδό Λυσικράτους, σύμφωνα με το ertnews.gr. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τις δύο τελευταίες σορούς, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των έξι ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια.

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών των σωστικών συνεργείων και φέρεται να ανήκουν σε δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή τους.

Οι αγνοούμενοι ανέρχονται πλέον σε δύο. Η πρώτη σορός που είχε ανασυρθεί εκτιμάται ότι ενδέχεται να ανήκει στην ηλικιωμένη Ελληνίδα που διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον Βρετανό σύζυγό της. Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες.

Η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων συνεχίζεται, με την ΕΜΑΚ και τους χειριστές μηχανημάτων να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να ερευνούν τα τελευταία σημεία του κτηρίου. Μετά την απομάκρυνση των υλικών από τους δύο ορόφους, έχει απομείνει χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα φτάνουν σε ύψος 2 έως 2,5 μέτρων. Στο σημείο επικεντρώνονται πλέον οι προσπάθειες, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκονται εκεί οι δύο αγνοούμενοι.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αστάθειας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να υπήρχε εγκατάσταση προπανίου στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, καθώς και το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο φυσικού αερίου, είτε στο ίδιο το κτήριο είτε σε γειτονικό ακίνητο. Τα σενάρια δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται και οι αναφορές πολιτών για οσμή αερίου στην περιοχή πριν από την έκρηξη.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτήριο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, μία ηλικιωμένη και η γυναίκα που τη φρόντιζε, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ελαφρά τραυματίστηκε επίσης διερχόμενος πολίτης από θραύσματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Γεννηματά».

Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις, τόσο στο οικοδομικό τετράγωνο όσο και σε γειτονικούς δρόμους. Από τις πρώτες αυτοψίες προκύπτει ότι τα γειτονικά κτήρια δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές. Νέοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Πηγή: ertnews.gr