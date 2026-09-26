Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε και δεύτερη σορός - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 4 αγνοουμένων

Τραγικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη στο τριώροφο κτήριο στη Λυσικράτους. Σύμφωνα με το cnn.gr ακόμα μία σορός εντοπίστηκε στα συντρίμμια, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε δύο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πρόκειται για σορό άνδρα.

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο του κτιρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε στο ΕΡΤnews.gr ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αυτόνομες παροχές υπήρχαν στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος όροφος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, ο κ. Χαρλαύτης απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτιρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, ώστε να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα οι έρευνες.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ανέφερε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, με τη χρήση τόσο μισθωμένων μηχανημάτων έργου όσο και μηχανημάτων του Δήμου.

Όπως σημείωσε, μηχανήματα απομακρύνουν μπάζα, ώστε να μπορούν να επιχειρήσουν άλλα μεγαλύτερα μηχανήματα, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από την επιχείρηση.

Μία γυναίκα έχει ανασυρθεί νεκρή από τα ερείπια, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους.

Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια

Σε ό,τι αφορά τα γειτονικά κτίρια, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρώτη αυτοψία από την Πολεοδομία και το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών.

Με βάση την πρώτη εικόνα, τα κτίρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές. Ο αντιδήμαρχος έκανε λόγο για σημαντικές ζημιές, ενώ ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στο πεδίο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συμπληρωματικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ζημιές από το ωστικό κύμα έχουν καταγραφεί και σε άλλα ακίνητα της περιοχής, με αναφορές για σπασμένα τζάμια, παντζούρια και παράθυρα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρλαύτη, οι ζημιές έχουν επεκταθεί και σε άλλα τρία οικοδομικά τετράγωνα, με δευτερεύουσες βλάβες σε διαμερίσματα και κοινόχρηστους χώρους.

Σε ερώτηση για την καταγραφή των ζημιών στα γειτονικά ακίνητα και το ενδεχόμενο αποζημίωσης, ο αντιδήμαρχος τόνισε ότι προέχει να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης. Όπως είπε, στη συνέχεια θα εξεταστεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή και τυχόν αποζημίωση των ζημιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η δημοτική αρχή θα εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να συνδράμει τους κατοίκους της περιοχής.

Αναφορές για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, τα οποία συνεχίζουν να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews.gr η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συνδράμει στις έρευνες.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η διαδικασία είναι δύσκολη, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει, ενώ υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα κοντινά κτίρια, τα οποία έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

Όπως σημείωσε, τα υλικά απομακρύνονται και στη συνέχεια οι πυροσβέστες προχωρούν στην έρευνα, με τη διαδικασία να είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών για οσμή αερίου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει προσδιοριστεί.

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων και στη συνέχεια τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Πηγή: cnn.gr, ertnews.gr