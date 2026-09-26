Έκρηξη στην Πλάκα: Γυναίκα ανασύρθηκε από τα συντρίμμια σχεδόν 24 ώρες μετά την έκρηξη

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας σύφωνα με το ertnews.gr.

Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη μέσα στα χαλάσματα, συνεχίζοντας με χειρουργική ακρίβεια τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοουμένους. Την ίδια ώρα, οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο τριώροφο κτίριο, το οποίο κατεδαφίστηκε ουσιαστικά από την ισχυρή έκρηξη.

Όπως μετέδωσε, δύο και πλέον ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ο Κώστας Βουλγαράκης, στο σημείο παρατηρήθηκε κινητικότητα και προσέγγισε ασθενοφόρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανασύρθηκε Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε μαζί με δύο άνδρες και ακόμη μία γυναίκα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στους αγνοούμενους περιλαμβάνεται ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 78χρονος Βρετανός και μία 77χρονη Ελληνίδα, που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο διέμεναν, σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 15:30 από την Αθήνα με πτήση της Delta Airlines.

Ώρες αγωνίας

Στην επιχείρηση εντοπισμού των τεσσάρων Αμερικανών τουριστών και του ηλικιωμένου ζευγαριού συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Κατά διαστήματα διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, ώστε να διευκολύνεται η έρευνα των διασωστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια. Προβολείς από απέναντι μπαλκόνι φωτίζουν τα συντρίμμια για να διευκολύνουν την επιχείρηση, ενώ ο εκσκαφέας βρίσκεται στο πρώτο μισό του δεύτερου ορόφου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο ΕΡΤnews και στον Κώστα Βουλγαράκη.

Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες εντοπισμού, ενώ οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Παράλληλα, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο σημείο, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία.

Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 07:30, κάμερα ασφαλείας διπλανού ξενοδοχείου κατέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο και τον πανικό των ανθρώπων.

Το κτίριο κατέρρευσε, ενώ οι αστυνομικοί απομάκρυναν τον κόσμο από τα σπίτια που βρίσκονται στην οδό Λυσικράτους. Στελέχη της ΕΜΑΚ, με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και θερμικές κάμερες, έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή στα συντρίμμια, αναζητώντας άτομα που φέρονται να αγνοούνται.

Πηγή: ertnews.gr