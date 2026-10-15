Νέες αποκαλύψεις Daily Mail για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγο πριν από την αποχώρησή της, η Γκιλφόιλ φέρεται να προσπάθησε να αποσύρει από το διαδίκτυο δημοσιεύματα της βρετανικής εφημερίδας που αφορούσαν τον τρόπο ζωής της και συγκεκριμένα έναν λογαριασμό από εστιατόριο, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε εξοφληθεί από την ίδια.

Όπως αναφέρει η Σιράζ, ενόψει της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, η πρώην πρέσβειρα φέρεται να απευθύνθηκε σε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να μεσολαβήσουν ώστε η Daily Mail να διαγράψει το σχετικό δημοσίευμα.

Οι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, της ζήτησαν να προσκομίσει αποδεικτικό ότι είχε πληρώσει προσωπικά τον λογαριασμό. Ωστόσο, ο λογαριασμός φέρεται να είχε σταλεί απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόδειξη προσωπικής πληρωμής από την ίδια.

Συνεχίζεται η έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Παράλληλα, πέντε πηγές που επικαλείται η Daily Mail αναφέρουν ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξακολουθεί να διερευνά ζητήματα που αφορούν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τη λειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Τρεις από τις πηγές αυτές υποστηρίζουν ότι η έρευνα περιλαμβάνει καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, αποδοχή δώρων που ενδέχεται να μην επιτρέπονταν, καθώς και στενές σχέσεις με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Μία πηγή που φέρεται να έχει γνώση της έρευνας άσκησε έντονη κριτική στη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές της απείχαν από όσα αναμένονται από πρόσωπα που κατέχουν δημόσια αξιώματα.

Στο επίκεντρο και η Mercedes-Benz G-Wagon

Το δημοσίευμα επαναφέρει, επίσης, προηγούμενη αποκάλυψη της Daily Mail, σύμφωνα με την οποία είχε ζητηθεί από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν συνολικά 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς οχήματος Mercedes-Benz G-Wagon που συνδεόταν με την Γκιλφόιλ.

Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των ισχυρισμών που παρουσιάζει η βρετανική εφημερίδα για την περίοδο της θητείας της στην Ελλάδα. Οι καταγγελίες και τα υπό διερεύνηση ζητήματα δεν συνιστούν από μόνα τους αποδεδειγμένη παράβαση.