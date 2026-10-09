Νέες καταγγελίες κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για 100.000 δολάρια - Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα, ο Ρούμπιο αποφεύγει να σχολιάσει

Σύμφωνα με τα μηνύματα που εξέτασε η αμερικανική εφημερίδα, η Γκίλφοϊλ ζήτησε από τον Ντίτερς, τον Ιούλιο του 2025, να καταβάλει το ποσό απευθείας στην American Express, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η συναλλαγή δεν θα εμφανιζόταν πουθενά. Η επικοινωνία έγινε λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της ως πρέσβειρας στην Ελλάδα, στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Οι επαφές των δύο φέρονται να ξεκίνησαν το 2020 και να εντάθηκαν μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ το 2024. Ο Ντίτερς υποστήριξε ότι είχε καταβάλει συνολικά 300.000 δολάρια στην Γκίλφοϊλ για συμμετοχές της σε εκδηλώσεις, ενώ της ζητούσε βοήθεια για προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις, καθώς και για να προσελκύσει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης σε ζητήματα που τον αφορούσαν. Ανέφερε, επίσης, ότι εκείνη του υποσχέθηκε πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, εφόσον εξοφλούσε την οφειλή της.

Σε άλλα μηνύματα, τα οποία επικαλείται η Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ φέρεται να εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν οι συνομιλίες τους, ζητώντας από τον Ντίτερς να μην καταγράφει γραπτώς τις οικονομικές τους συνεννοήσεις. Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραψε ότι η δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών θα μπορούσε να της κοστίσει τον διορισμό της.

Ο δικηγόρος της πρέσβειρας, Τζέσι Μπινάλ, αμφισβήτησε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων, δηλώνοντας στην εφημερίδα ότι στην Γκίλφοϊλ οφείλονταν χρήματα για ταξίδια και τη συμμετοχή της σε εκδηλώσεις πριν από τον διορισμό της. Ο Ντίτερς, από την πλευρά του, αρνήθηκε ότι της όφειλε οποιοδήποτε υπόλοιπο.

Πιέσεις από τους Δημοκρατικούς για έρευνα

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε συνέχεια προηγούμενου δημοσιεύματος της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να προωθούσε επιχειρηματικά συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας, της Aktor, ενώ λομπίστας που συνδεόταν με την εταιρεία συμμετείχε σε συναντήσεις της με ξένους αξιωματούχους.

Οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στις Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να εξετάσει τις καταγγελίες και να δώσει διευκρινίσεις για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων δεοντολογίας.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, με επιστολή της προς τον Ρούμπιο, εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή αθέμιτη επιρροή και σύγκρουση συμφερόντων, ζητώντας ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ο βουλευτής Γκρέγκορι Μικς ανέφερε, από την πλευρά του, ότι εάν οι αναφορές επιβεβαιωθούν, η Γκίλφοϊλ δεν θα πρέπει να συνεχίσει να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό. Οι Δημοκρατικοί ζήτησαν, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε ο λομπίστας, τα οικονομικά συμφέροντα της πρέσβειρας και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών.

Στήριξη από τον Ρούμπιο, χωρίς απάντηση στις καταγγελίες

Ερωτηθείς για τις αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη δεν ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητηθούν οι καταγγελίες. Παράλληλα, εξήρε το έργο της αμερικανικής πρεσβείας και χαρακτήρισε την Γκίλφοϊλ ισχυρή πρέσβειρα.

Αντίστοιχα, αξιωματούχος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα δήλωσε ότι η Γκίλφοϊλ συνεχίζει να ακολουθεί τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χαρακτηρίζοντας κατηγορηματικά ψευδή οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι ενήργησε εκτός των προβλεπόμενων κανόνων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα αιτήματα για διερεύνηση της συμπεριφοράς της πρέσβειρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα οποιασδήποτε επίσημης έρευνας.

Πηγή: guardian.com και Lifo.gr