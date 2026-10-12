Αποκάλυψη Associated Press: Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή της Κίμπερλι από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο είναι «εξαιρετικά οργισμένοι» με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την Γκιλφόιλ. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την αργία της Δευτέρας στις ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφερε ότι ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίζεται ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό πρακτορείο, η Γκιλφόιλ υποδέχθηκε τον Ρούμπιο με θερμή αγκαλιά κατά την άφιξή του και τον συνόδευσε στις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του, την ώρα που οι καταγγελίες εις βάρος της είχαν ήδη αρχίσει να προκαλούν αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Οι καταγγελίες που προκάλεσαν αναστάτωση

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται διαδοχικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία περιγράφουν φερόμενες ενέργειες της Αμερικανίδας πρέσβειρας που ενδέχεται να παραβιάζουν κανόνες δεοντολογίας ή ακόμη και την αμερικανική νομοθεσία.

Μεταξύ άλλων, τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φερόμενες απειλές προς αξιωματούχο της χώρας υποδοχής, αποδοχή ακατάλληλων δώρων και παροχών, καθώς και για απόπειρα αξιοποίησης της επιρροής της στην κυβέρνηση Τραμπ με αντάλλαγμα την εξόφληση προσωπικού χρέους από πιστωτική κάρτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ να καλύψει οφειλή ύψους 100.000 δολαρίων, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρονται σε φερόμενη προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων συγκεκριμένης ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρηματικών συμφερόντων σε διπλωματικές συναντήσεις.

Η Γκιλφόιλ δεν έχει τοποθετηθεί αναλυτικά επί των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, ωστόσο ο δικηγόρος της έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί παρατυπιών.

Πιθανή διερεύνηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press, το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα ή εάν πρόκειται για προκαταρκτική εξέταση των στοιχείων.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει αποφύγει να σχολιάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας, ενώ στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο έχουν ήδη ζητήσει να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Από τη δημόσια στήριξη στην έντονη δυσαρέσκεια

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αρχικά είχε υπερασπιστεί το έργο της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, είχε αναφερθεί θετικά στην παρουσία της, χαρακτηρίζοντάς την ισχυρή εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ωστόσο, μετά τη δημοσιοποίηση νέων καταγγελιών, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να σχολιάζει πληροφορίες των οποίων την ακρίβεια δεν έχει επιβεβαιώσει.

Σύμφωνα με το Associated Press, η συσσώρευση των δημοσιευμάτων φαίνεται να έχει αυξήσει τη δυσαρέσκειά του, με αποτέλεσμα το μέλλον της Γκιλφόιλ στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας να βρίσκεται πλέον υπό εξέταση.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει την αμερικανική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε απόφαση για την απομάκρυνσή της.