Εικόνες χάους στη Ρόδο: Χείμαρροι από την κακοκαιρία παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (βίντεο)

Τα εντονότερα φαινόμενα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν στις ταράτσες των σπιτιών τους για να προστατευθούν.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11), καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

⚠️🚨⛔️ Αρχάγγελος #Ρόδου τώρα 04:15 Βίντεο : Nicole Livi #weatheralert https://t.co/r6rMF2lxZT — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, κυρίως για αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων.

Τραγική η κατάσταση στη #Ρόδο #Ιαλυσός . Τα πάντα έχουν πλημμυρίσει, μήνυμα από το 112 για να ανέβουν οι κάτοικοι σε ψηλά σημεία. #Εποχικοι #Πυροσβεστες στο νησί δεν υπάρχουν καθώς έληξε η σύμβαση τους. Ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους στο νησί της #Ροδου https://t.co/UnSMZYkIPo — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) November 30, 2024

Παράλληλα, πυροσβέστες προχώρησαν στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλέστερα, υψηλότερα σημεία, καθώς η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού κατέστησε επικίνδυνη την παραμονή τους σε ορισμένες περιοχές.

Κλειστά σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα, με τις δημοτικές αρχές να επισημαίνουν ότι η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στόχος είναι να αποφευχθούν οι μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, όσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους.

Πηγή: Τα Νέα