Δωρεές για άρρωστα παιδιά έγιναν Louis Vuitton, ταξίδια και μπουζούκια - Σοκάρουν τα στοιχεία για το σκάνδαλο με τη ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία οδήγησε στη σύλληψη έξι προσώπων. Στο επίκεντρο βρίσκεται 37χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στη διαχείριση των δωρεών όσο και σε δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στοιχηματισμό.

Τσάντες χιλιάδων ευρώ και πολυτελής ζωή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες και τις οικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τη δικογραφία, καταγράφηκαν αγορές από γνωστό οίκο μόδας ύψους 2.700 ευρώ, καθώς και επιπλέον χρεώσεις 405 ευρώ. Σε άλλη συνομιλία γίνεται αναφορά σε τσάντα Louis Vuitton αξίας 2.500 ευρώ και σκουλαρίκια 500 ευρώ.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης ταξίδια σε θέσεις business class, σουίτες ξενοδοχείων με κόστος που έφθανε τα 810 ευρώ, κρουαζιέρα 250 ευρώ, γεύματα στη Μύκονο και κρατήσεις σε νυχτερινά κέντρα με ελάχιστη κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον φιλοδώρημα 500 ευρώ. Καταγράφονται ακόμη συνομιλίες για θεραπείες ομορφιάς, με γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση να δηλώνει ότι το κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια ευρώ φέρεται να υπεξαιρέθηκαν

Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2018 μέχρι το 2026 πιστώθηκαν σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Σε 34 οικογένειες παιδιών που εξετάστηκαν, είχαν συγκεντρωθεί 3.940.692 ευρώ, αλλά αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το ποσό που εκτιμάται ως παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε 2.829.516 ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση παιδιού με επιθετική μορφή καρκίνου, για το οποίο συγκεντρώθηκαν 340.421 ευρώ, ενώ στην οικογένεια έφθασαν 55.800 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, οικογένεια παιδιού με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα φέρεται να μην έλαβε κανένα ποσό από τις 73.200 ευρώ που συγκεντρώθηκαν.

Στο μικροσκόπιο και στημένοι ποδοσφαιρικοί αγώνες

Η έρευνα αποκάλυψε παράλληλα φερόμενο μηχανισμό χρηματισμού διαιτητών και χειραγώγησης αγώνων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων στην Πιερία, με στόχο και την αποκόμιση στοιχηματικών κερδών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, επώνυμες τσάντες, πορτοφόλια, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, δύο αυτοκίνητα και 18.330 ευρώ. Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ η έρευνα για την πλήρη έκταση της υπόθεσης συνεχίζεται.