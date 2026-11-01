Τρεις ποδηλάτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα που διεξαγόταν το μεσημέρι της Κυριακής στο Λουτράκι, έπειτα από σύγκρουση που σημειώθηκε υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται.
Ελλάδα: Συγκρούστηκαν ποδηλάτες κατά τη διάρκεια αγώνα - Ένας Κύπριος ανάμεσα στους τραυματίες
Φωτογραφία: ΕΡΤ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος ποδηλάτης μετά από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα. Ο Ιταλός διακομίστηκε διασωληνωμένος στην Αθήνα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο ατύχημα ενεπλάκησαν ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος αθλητής, οι οποίοι συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Πιο σοβαρά τραυματίστηκε ο Ιταλός ποδηλάτης, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκε. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που υπέστη, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.
Οι άλλοι δύο αθλητές, ο Βρετανός και ο Κύπριος ποδηλάτης, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και παραμένουν για νοσηλεία και παρακολούθηση στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
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