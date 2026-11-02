Μούσκεμα ο βασιλιάς Κάρολος στην Αντίγκουα - «Πού είναι η ομπρέλα;» φώναζε μέσα στην καταρρακτώδη βροχή (βίντεο και φώτος)

Credit: Matias Delacroix/AP

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, το βασιλικό ζεύγος βρισκόταν σε εξέδρα κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, όταν άρχισε ξαφνικά να βρέχει καταρρακτωδώς.

Η βασίλισσα Καμίλα παρέλαβε γρήγορα τη διάφανη ομπρέλα της και κατευθύνθηκε προς τις θέσεις που είχαν διαμορφωθεί για το βασιλικό ζεύγος. Αντίθετα, ο Κάρολος έμεινε εκτεθειμένος στη βροχή, σηκώνοντας τα χέρια του και ρωτώντας επανειλημμένα τους συνεργάτες του: «Πού είναι η ομπρέλα;».

Μάλιστα, ο βασιλιάς φέρεται να έκανε με τα χέρια του την κίνηση κάποιου που κρατά ομπρέλα, προσπαθώντας να εξηγήσει τι ζητούσε. Τελικά, ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι, του παρέδωσε μία.

Όπως εξηγήθηκε αργότερα, η καθυστέρηση οφειλόταν στο τοπικό έθιμο που επιβάλλει σε όλους να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Credit: Matias Delacroix/AP

Επιθεώρησε τα στρατεύματα μέσα στη βροχή

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ο βασιλιάς συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα της τελετής, διασχίζοντας το στάδιο για να επιθεωρήσει τα παρατεταγμένα στρατεύματα.

Στη συνέχεια, παρακολούθησε εκατοντάδες νέους, ντυμένους με στολές δοκίμων, προσκόπων και νοσηλευτών, να παρελαύνουν και να αποδίδουν τιμές.

Κατά την επιστροφή του από την επιθεώρηση, ο Κάρολος έγινε δεκτός με επευφημίες από το συγκεντρωμένο πλήθος, στις οποίες ανταποκρίθηκε χαιρετώντας.

Η νεροποντή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και σταμάτησε σχεδόν τόσο ξαφνικά όσο είχε αρχίσει, επιτρέποντας τη συνέχιση των εορταστικών εκδηλώσεων χωρίς νέα προβλήματα.

Credit: Isabel Infantes/Reuters

«Σε λίγο θα φυτρώσει κάρδαμο στο κοστούμι μου»

Ο βασιλιάς αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ. Μιλώντας αργότερα στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα, Γκαστόν Μπράουν, αστειεύτηκε για την κατάσταση των ρούχων του, λέγοντας: «Νομίζω ότι σε λίγο θα αρχίσει να φυτρώνει κάρδαμο στο κοστούμι μου».

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της βασίλισσας Καμίλας, η οποία σχολίασε γελώντας την εμφάνισή της μετά τη βροχή.

Λίγο πριν από συνάντηση με διακεκριμένους αθλητές του κρίκετ, στράφηκε προς εκπρόσωπο των μέσων ενημέρωσης, δείχνοντας το βρεγμένο φόρεμα και τα ανακατεμένα μαλλιά της.

«Τα παράτησα», είπε γελώντας και ανασηκώνοντας τους ώμους.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, το βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε με τέσσερις θρύλους του κρίκετ των Δυτικών Ινδιών, τους Σερ Βιβ Ρίτσαρντς, Σερ Ρίτσι Ρίτσαρντσον, Σερ Άντι Ρόμπερτς και Σερ Κέρτλι Άμπροουζ.

Ακολούθησαν συναντήσεις του Καρόλου με τον πρωθυπουργό Γκαστόν Μπράουν και τον γενικό κυβερνήτη Σερ Ρόντνεϊ Γουίλιαμς.

Πριν αποχωρήσει από το στάδιο, έπειτα από περίπου δύο ώρες, ο βασιλιάς έριξε αναμνηστικό νόμισμα για να καθοριστεί ποια ομάδα θα είχε την πρώτη επιλογή στο πλαίσιο αγώνα επίδειξης κρίκετ της Κοινοπολιτείας.

Credit: Aaron Chown/Getty Images

Στο επίκεντρο η Κοινοπολιτεία

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν παραστεί σε ειδική κυριακάτικη θρησκευτική λειτουργία αφιερωμένη στην «οικογένεια των εθνών», στην πρώτη επίσημη υποχρέωσή τους στην Αντίγκουα.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Αγγλικανός επίσκοπος Έρνεστ Φλέμινγκ υπογράμμισε ότι η ευημερία της Κοινοπολιτείας πρέπει να αποτελεί κοινό όφελος για όλα τα μέλη της.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδέονται με τη Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας, η οποία διοργανώνεται ανά διετία.

Η φετινή σύνοδος έχει ως κεντρικό θέμα την επιτάχυνση των συνεργασιών και των επενδύσεων για μια ευημερούσα Κοινοπολιτεία. Ωστόσο, σύμφωνα με την The Telegraph, οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν και στο ζήτημα της απολογίας για τη δουλεία, καθώς και στην πιθανότητα ενίσχυσης της οικονομικής βοήθειας προς κράτη-μέλη.