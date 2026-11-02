Ρόδος: Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Αρχάγγελο και Αφάντου λόγω των καιρικών συνθηκών (βίντεο)

🚨SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ 🚨 ⚠️Εκτός ⚠️ελέγχου η κατάσταση αρχάγγελοι στη Ρόδο. ⚠️ Πολλά οχήματα έχουν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χειμάρρους και έχουν καταλήξει στη θάλασσα #rodos #weatheralert #sos https://t.co/HF2tL9Y261 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Η απόφαση λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων υπό τις παρούσες καιρικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε ο Δήμος Ρόδου σήμερα στις 4:30 τα ξημερώματα. προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της σχολικής κοινότητας, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι κατά τη μετακίνηση προς και από τις σχολικές μονάδες.

Το μέτρο αφορά τις σχολικές μονάδες των δύο Δημοτικών Ενοτήτων και ισχύει για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

⚠️🚨⛔️ Αρχάγγελος #Ρόδου τώρα 04:15 Βίντεο : Nicole Livi #weatheralert https://t.co/r6rMF2lxZT — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ