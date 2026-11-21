Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ελλάδα κατέγραψε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της κοινής ευρωπαϊκής και παγκόσμιας επιχείρησης.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις που αφορούν κλοπές, υπεξαιρέσεις και πλαστογραφίες οχημάτων, ενώ κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και 81 παράτυποι μετανάστες καθώς και οκτώ διακινητές.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Κιλκίς, Λάρισα, Βόλο και Θράκη, αλλά και στα βασικά συνοριακά περάσματα της χώρας, όπως οι Κήποι, οι Καστανιές, η Κακαβιά, οι Εύζωνοι και η Κρυσταλλοπηγή. Συνολικά ελέγχθηκαν 354 οχήματα.

Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του FRONTEX, με την Ελλάδα να έχει ρόλο συν-επικεφαλής μαζί με τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, ενώ η δράση «CAR BACK II» πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό την αιγίδα της INTERPOL.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνονται ο εντοπισμός τριών υπερπολυτελών κλεμμένων οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά με προορισμό το Ισραήλ, η σύλληψη τριών ατόμων στους Κήπους Έβρου που επιχείρησαν να μεταφέρουν στο εξωτερικό υπεξαιρεμένα πολυτελή αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα, καθώς και η εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων σε Δυτική Αττική και Λαύριο που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές και τη διακίνηση οχημάτων.

Τον εθνικό συντονισμό της επιχείρησης είχε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα και την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Πειραιάς: Τρία υπερπολυτελή κλεμμένα οχήματα σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ

Στο λιμάνι του Πειραιά, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία υπερπολυτελή οχήματα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ. Τα αυτοκίνητα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια, έτοιμα να εξαχθούν με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Κήποι Έβρου: Σύλληψη τριών ατόμων για απόπειρα εξαγωγής πολυτελών οχημάτων

Στους Κήπους Έβρου συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Γαλλίας και ένας υπήκοος Λιβάνου, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα προκειμένου να παραπλανήσουν τις αρχές κατά τον συνοριακό έλεγχο.

Δυτική Αττική: Εξάρθρωση κυκλώματος κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

Σημαντικό πλήγμα δέχθηκε οργανωμένο κύκλωμα κλοπών οχημάτων στη Δυτική Αττική. Από την έρευνα των αστυνομικών συνελήφθησαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών.

Λαύριο: Οργάνωση διοχέτευε κλεμμένα οχήματα και εξωλέμβιες στο εξωτερικό

Στο Λαύριο εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στις κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών. Τα κλοπιμαία μεταφέρονταν στη συνέχεια στο εξωτερικό, κυρίως προς την Αλβανία. Οι αρχές ταυτοποίησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνίασαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Διδυμότειχο: Κατάσχεση πολυτελούς οχήματος που είχε κλαπεί στην Ισπανία

Στο Διδυμότειχο οι αστυνομικοί εντόπισαν πολυτελές αυτοκίνητο που έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να κατασχεθεί άμεσα και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης της υπόθεσης.

Πηγή: ΕΡΤ