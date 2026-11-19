Σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.

Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Αφού η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ζήτησε να μεταφερθεί στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα διερευνώνται από τις ελληνικές Αρχές.

Η οικογενειακή τραγωδία του 2017

Το νέο τροχαίο επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε πλήξει την οικογένεια Βακάκη τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ο 24χρονος Γιώργος Βακάκης, αδελφός της Χριστίνας, έχασε τη ζωή του σε πολύνεκρο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Ο 24χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο Porsche, όταν έχασε τον έλεγχό του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο όχημα σε χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι: ο Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και φίλος του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου με τον τρίχρονο γιο της, Παύλο, που βρίσκονταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο σύζυγος της 33χρονης, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε απομακρυνθεί από το όχημα λίγο πριν από τη σύγκρουση και επέζησε.