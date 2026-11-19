Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, ιδιοκτήτη της αλυσίδας Jumbo, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στη Βούλα.
Τροχαίο για τη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo: Αυτοκίνητο την παρέσυρε ενώ έκανε τζόκινγκ – Νοσηλεύεται στο «Υγεία»
Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, η Χριστίνα Βακάκη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.
Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα. Αφού η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ζήτησε να μεταφερθεί στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο παρέσυρε τη γυναίκα διερευνώνται από τις ελληνικές Αρχές.
Η οικογενειακή τραγωδία του 2017
Το νέο τροχαίο επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε πλήξει την οικογένεια Βακάκη τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ο 24χρονος Γιώργος Βακάκης, αδελφός της Χριστίνας, έχασε τη ζωή του σε πολύνεκρο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.
Ο 24χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο Porsche, όταν έχασε τον έλεγχό του και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο όχημα σε χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι: ο Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός και φίλος του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου με τον τρίχρονο γιο της, Παύλο, που βρίσκονταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Ο σύζυγος της 33χρονης, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε απομακρυνθεί από το όχημα λίγο πριν από τη σύγκρουση και επέζησε.
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