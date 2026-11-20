Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων, στο ύψος της οδού Καλύμνου. Η 29χρονη φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τη Βάρη προς το Κορωπί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 30 μέτρων. Η ακριβής απόσταση, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το φορτηγό που φέρεται να εμπόδιζε την ορατότητα

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η παρουσία φορτηγού στο σημείο του ατυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενδέχεται να περιόριζε την ορατότητα της 29χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι η Χριστίνα Βακάκη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, χωρίς να αντιληφθεί το διερχόμενο όχημα, καθώς το φορτηγό της εμπόδιζε το οπτικό πεδίο.

Αντικρουόμενες είναι, ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με το εάν η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε διάβαση πεζών. Ενώ αρχικές αναφορές υποστηρίζουν ότι επιχειρούσε να περάσει από διάβαση, άλλος μάρτυρας δήλωσε ότι δεν διέκρινε τέτοια σήμανση στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν την ακριβή θέση του φορτηγού, την πορεία του ΙΧ και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Τι υποστήριξε ο οδηγός

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο οδηγός του αυτοκινήτου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταραγμένος μετά το περιστατικό.

Μιλώντας στους αστυνομικούς, φέρεται να υποστήριξε ότι η 29χρονη εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ισχυρισμός του εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα ευρήματα. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του αυτοκινήτου.

Οι πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα

Μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση, αναφέροντας ότι η 29χρονη βρισκόταν τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Ένας από αυτούς δήλωσε ότι άκουσε τον δυνατό θόρυβο της σύγκρουσης και βγήκε έξω, αντικρίζοντας τη γυναίκα με τραύματα στον ώμο, στο γόνατο και στο κεφάλι.

Το Πρώτο Θέμα δημοσίευσε επίσης βίντεο από τα πρώτα λεπτά μετά το τροχαίο, στο οποίο διακρίνονται άνθρωποι να κατευθύνονται προς το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη συνοδευόταν κατά τη διάρκεια της άσκησής της από προσωπικό ασφαλείας, το οποίο την ακολουθούσε με βαν και μοτοσικλέτες. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να βρίσκονταν κοντά στο σημείο όταν σημειώθηκε το ατύχημα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν έχουν καταθέσει στις Αρχές.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου - Αναμένονται χειρουργικές επεμβάσεις

Αμέσως μετά το τροχαίο, η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Υγεία», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυματισμών της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των επεμβάσεων.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της παράσυρσης

Η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας τις μαρτυρίες, τη θέση των οχημάτων και το σημείο από το οποίο η 29χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί οριστικό πόρισμα ούτε έχει αποδοθεί ευθύνη για το περιστατικό.

Η οικογενειακή τραγωδία του 2017

Το σοβαρό τροχαίο της Χριστίνας Βακάκη επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε βιώσει η οικογένειά της τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ο αδελφός της, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, κοντά στη Θήβα.

Ο 24χρονος οδηγούσε Porsche, η οποία προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι: ο Γιώργος Βακάκης, ο συνοδηγός του Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η Αποστολία Πατμάνογλου με τον τρίχρονο γιο της, Παύλο.

Σχεδόν μία δεκαετία αργότερα, η οικογένεια Βακάκη βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό, με τη Χριστίνα, ωστόσο, να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα