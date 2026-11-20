Σε νέο στάδιο εισέρχεται η ανακριτική διαδικασία για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ευθυνών πολιτικών προσώπων σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Το Βήμα», ο αρεοπαγίτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση των έργων που δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως απέστειλε κλήση για απολογία στον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Νέα τροπή στην υπόθεση των Τεμπών: Καλείται σε απολογία ο Κώστας Α. Καραμανλής
Ο υπουργός μεταφορών κατά την περίοδο του μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος καλείται από τον ανακριτή του Αρείου Πάγου για την απολογία του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης έχει ολοκληρώσει το ανακριτικό έργο σε ό,τι αφορά τις μαρτυρίες και τη συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές και πλέον η διαδικασία περνά στο στάδιο των απολογιών, με πρώτο βήμα την κλήση του πρώην υπουργού.
Η ακριβής ημερομηνία της απολογίας δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», ο κ. Καραμανλής αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία και να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.
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