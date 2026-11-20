Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αρεοπαγίτης ανακριτής Ηλίας Γιαρένης έχει ολοκληρώσει το ανακριτικό έργο σε ό,τι αφορά τις μαρτυρίες και τη συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές και πλέον η διαδικασία περνά στο στάδιο των απολογιών, με πρώτο βήμα την κλήση του πρώην υπουργού.

Η ακριβής ημερομηνία της απολογίας δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Βήματος», ο κ. Καραμανλής αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία και να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή.