Ταλαιπωρία στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνα λόγω του απαγορευτικού απόπλου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά το γεγονός ότι το απαγορευτικό έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί, οι επιβάτες δεν είχαν ακριβή ενημέρωση για τα δρομολόγια που μπορεί να εκτελεστούν με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλος συνωστισμός στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεγάλες ουρές αναμονής σημειώνονται σε όλα τα λιμάνια της Αττικής καθώς από το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για μία σειρά από δρομολόγια, λόγω των έντονων ανέμων που επικρατούν στη χώρα και κυρίως στο Αιγαίο.  

Στον Πειραιά, τουλάχιστον έως το απόγευμα της Παρασκευής βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Απαγόρευση ισχύει και από το λιμάνι της Ραφήνας για τις Κυκλάδες, το λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα ενώ κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρωνικό. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για το Μαρμάρι. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από Ραφήνα και από Πειραιά δεν εκτελούνται.

Παρά το γεγονός ότι το απαγορευτικό έχει τεθεί σε ισχύ από το πρωί, οι επιβάτες δεν είχαν ακριβή ενημέρωση για τα δρομολόγια που μπορεί να εκτελεστούν με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλος συνωστισμός στο λιμάνι του Πειραιά. Το Λιμεναρχείο, τελικά, ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τις 13:00, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

