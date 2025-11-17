Όσκαρ 2026: Τα 10 μεγάλα φαβορί που διαμορφώνουν την κούρσα των βραβείων

Καθώς η σεζόν των Όσκαρ για το 2026 αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, οι κριτικοί και τα κινηματογραφικά δίκτυα αναλύουν ήδη τους βασικούς διεκδικητές, προσπαθώντας να ξεχωρίσουν ποιοι θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της φετινής κούρσας αλλά και ποιοι φαίνεται να χάνουν έδαφος.

Οι ταινίες που ξεχώρισαν σε φεστιβάλ ή κέρδισαν δυναμική μέσα από τη δημόσια συζήτηση διαμορφώνουν ένα τοπίο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, κάποιες από αυτές τις ταινίες θα πάνε τον Μάρτιο στην τελετή των Όσκαρ. Τα ονόματα που ακολουθούν είναι τα μεγάλα φαβορί ηθοποιών των Όσκαρ για το 2026.

1. Jessie Buckley – To μεγάλo φαβορί

Η Jessie Buckley συγκεντρώνει ήδη εντυπωσιακή δυναμική για την ερμηνεία της στο Hamnet, όπου υποδύεται την Agnes, σύζυγο του Σαίξπηρ. Η συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η ταινία αναμένεται να διεκδικήσει υποψηφιότητες και σε άλλες κατηγορίες, όπως Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Paul Mescal.

2. Ariana Grande – Ένα πρωτόγνωρο ενδεχόμενο

Η Ariana Grande φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Glinda στο Wicked: For Good. Η υποψηφιότητά της θα μπορούσε να αποτελέσει ιστορική στιγμή, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά που ένας ηθοποιός προτείνεται δύο συνεχόμενες χρονιές για τον ίδιο ρόλο.

3. Ryan Coogler – Η ώρα της αναγνώρισης;

Παρά την επιτυχία των Creed και Black Panther, ο Ryan Coogler δεν έχει ακόμη κατακτήσει προσωπική υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Με το Sinners, μια πρωτότυπη προσέγγιση στον μύθο των βρικολάκων και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, ο Coogler φαίνεται πως δύσκολα θα αγνοηθεί αυτή τη φορά.

4. Timothée Chalamet – Ο μόνιμος διεκδικητής

Ο Timothée Chalamet συνεχίζει τη σταθερή του πορεία στην οσκαρική σκηνή, αυτή τη φορά με τον ρόλο του Marty Supreme. Ενσαρκώνει έναν φανταστικό ping-pong πρωταθλητή της δεκαετίας του ’50, σε μια ερμηνεία που θεωρείται από τις πιο ώριμες της καριέρας του.

5. One Battle After Another – To «πολυεργαλείο» της χρονιάς

Με τον Leonardo DiCaprio σε έναν κωμικοτραγικό ρόλο, η νέα ταινία του Paul Thomas Anderson έχει ήδη μπει δυναμικά στην κούρσα. Παρά την πιο αδύναμη από αναμενόμενη εισπρακτική πορεία της, η ταινία αναμένεται να διεκδικήσει υποψηφιότητες σε πολλές κατηγορίες, ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Ερμηνειών.

6. Frankenstein – Η θεαματική επιστροφή του Guillermo del Toro

Το Frankenstein αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγχειρήματα του Guillermo del Toro και θεωρείται ισχυρός διεκδικητής σε καλλιτεχνικές κατηγορίες, όπως Σκηνικά και Κοστούμια. Παράλληλα, η ερμηνεία του Jacob Elordi ως Τέρας συζητείται έντονα, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα διεκδικήσει υποψηφιότητα ως Α’ ή Β’ Ανδρικός Ρόλος.

7. Jafar Panahi – Η πιο δυνατή διεθνής παρουσία

Το It Was Just an Accident του Ιρανού δημιουργού Jafar Panahi έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, αφού γυρίστηκε κρυφά και βγήκε από τη χώρα σε usb. Με τη νίκη του Χρυσού Φοίνικα στις Κάννες, η ταινία αποτελεί ισχυρό χαρτί για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ενώ ο Panahi πιθανόν να διεκδικήσει και υποψηφιότητα Σκηνοθεσίας.

8. Amy Madigan – Μια ανατροπή από τον χώρο του τρόμου

Ο Zach Cregger με το Weapons φέρνει ξανά τον τρόμο στο προσκήνιο, με την Amy Madigan να συγκεντρώνει προσοχή για την ερμηνεία της ως Gladys. Οι ταινίες τρόμου σπάνια βρίσκουν θέση στα Όσκαρ, αλλά η πρόσφατη επιτυχία του είδους δείχνει να αλλάζει τα δεδομένα.

9. Stellan Skarsgård – Μια καριέρα που ζητά δικαίωση

Στα 74 του, ο Stellan Skarsgård ενδέχεται να βρεθεί για πρώτη φορά υποψήφιος, χάρη στον ρόλο του στο Sentimental Value. Παρότι η ερμηνεία του θεωρείται πρωταγωνιστική, η εκστρατεία προώθησης τον προωθεί για Β’ Ανδρικό Ρόλο — μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία φέτος.

10. KPop Demon Hunters – Μια απρόσμενη animated δύναμη

Η ανατροπή στην κατηγορία animation έρχεται από την κορεατικής έμπνευσης ταινία KPop Demon Hunters, που παρότι κυκλοφόρησε στο Netflix, κέρδισε δύο έξτρα κινηματογραφικές προβολές λόγω ζήτησης. Με τις μεγάλες αμερικανικές animated παραγωγές να μην εντυπωσιάζουν φέτος, η ταινία αυτή μπορεί να διεκδικήσει σοβαρά το Όσκαρ.

Όχι πλέον φαβορί…

Ταινίες που ξεκίνησαν με υψηλές προσδοκίες φαίνεται να μένουν εκτός κούρσας. Το The Smashing Machine με τον Dwayne Johnson, παρά τις καλές κριτικές, κατέρρευσε εμπορικά, περιορίζοντας τις πιθανότητές του. Παρομοίως, το After the Hunt του Luca Guadagnino με τη Julia Roberts έμεινε πίσω, λαμβάνοντας χλιαρές αντιδράσεις.

