Βαριά καμπάνα από το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας: Ποινή φυλάκισης 15 ετών σε 35χρονη για εισαγωγή 35 κιλών κάνναβης στην Κύπρο

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Μία από τις μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης σε υποθέσεις εισαγωγής και προμήθειας ναρκωτικών επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε 35χρονη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Την καταδίκασε σε 15 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχη, κατόπιν δικής της παραδοχής, σε υπόθεση εισαγωγής περίπου 35 κιλών κάνναβης μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η κατηγορούμενη αφίχθη στο αεροδρόμιο με πτήση από τη Λάρνακα μεταφέροντας δύο αποσκευές. Κατόπιν πληροφορίας που λήφθηκε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η 35χρονη υποβλήθηκε σε έλεγχο από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο αεροδρόμιο και κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν εντός των αποσκευών της 61 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης συνολικού βάρους 35 κιλών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στον αερολιμένα Λάρνακας τα τελευταία χρόνια. Αμέσως μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα ομολόγησε πως στρατολογήθηκε στο εμπόριο ναρκωτικών μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής σε πλατφόρμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι έλαβε οδηγίες να ταξιδέψει από τις ΗΠΑ στη Γαλλία, όπου εκεί άγνωστα της πρόσωπα της πρότειναν να πληρώσουν τις διακοπές της στην Κύπρο και να της καταβάλουν επιπλέον το ποσό των χιλίων ευρώ με την προϋπόθεση να παρέδιδε την μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών. Ανέφερε, ακόμα, ότι δεν γνώριζε σε ποιον θα παρέδιδε τα ναρκωτικά και πως θα λάμβανε οδηγίες αφότου έφτανε στο νησί.

Επιβάλλοντας την ποινή φυλάκισης των 15 χρόνων, οι δικαστές του Κακουργιοδικείου έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη συχνότητα με την οποία οδηγούνται πλέον παρόμοιες υποθέσεις ενώπιόν τους για σκοπούς εκδίκασης καθώς και για την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών, σημειώνοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι μεταφορείς στην μεγάλη αλυσίδα του διεθνούς εμπορίου ναρκωτικών.

 

 

