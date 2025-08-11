Ελλάδα: «Μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα»

Χωρίς ίχνος συναισθήματος, χωρίς ίχνος δεύτερης σκέψης, αδίστακτα, η 32χρονη μητέρα φέρεται να σκότωσε το σπλάχνο της και να το πέταξε στη θάλασσα σαν να ήταν κάτι που ήθελε να ξεφορτωθεί, σαν να ήταν ένα σκουπίδι, σαν να της ήταν βάρος το παιδί αυτό… Στο άκουσμα της ιστορίας (άλλης) μιας σύγχρονης Μηδείας (;), όλοι αισθάνονται αποτροπιασμό, σοκ και ένα σφίξιμο στο στομάχι. Η 32χρονη μητέρα από την Αλγερία, δεν ένιωσε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ένιωσε απολύτως τίποτα ! Για την ιστορία, η 32χρονη γυναίκα φέρεται να έριξε το μόλις 5 ετών κοριτσάκι της στη θάλασσα αφότου, κατά τους ισχυρισμούς της, η τρίχρονη Τζένα χτύπησε στο μπάνιο δύο φορές. Και ο πρώτο πράγμα που σκέφτηκε -πάντα σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα- ήταν να πάει το παιδί στη θάλασσα γιατί φοβήθηκε, όπως είπε, να το μεταφέρει στο νοσοκομείο καθώς δεν είχε άδεια παραμονής στη χώρα- αυτό ισχυρίστηκε επίσης. Η ίδια έχει άλλα δύο παιδιά τα οποία «συνόδευσαν» τη μητέρα τους στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς προφανώς γνωρίζουν κάτι. Τα ερωτήματα που αναφύονται όμως είναι πολλά…

«Δεν ήταν προμελετημένη πράξη»

Η 32χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, κατά την απολογία της φέρεται να μην έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και προφυλακίστηκε. Η ανάλγητη μητέρα ισχυρίστηκε ότι η πράξη της δεν ήταν προμελετημένη. Συγκεκριμένα, είπε:«Μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί», είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Μπήκε σε λεπτομέρειες και περιέγραψε τα γεγονότα σύμφωνα με τη δική της εκδοχή. «Με την Τζένα μπήκαμε στην ντουζιέρα για να κάνει μπάνιο. Μου ζήτησε νερό, και όταν πήγα στην κουζίνα για να της φέρω, άκουσα έναν γδούπο σαν να είχε πέσει. Γύρισα γρήγορα πίσω και την είδα πεσμένη στο πάτωμα και με σπασμούς. Την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα. Ξαναμπήκαμε στο μπάνιο και χτύπησε για δεύτερη φορά. Έχασε τις αισθήσεις της και, όσο και αν προσπάθησα, δεν επανερχόταν. Θεώρησα ότι η Τζένα ήταν νεκρή. Πανικοβλήθηκα, φοβήθηκα. Εκείνη την ώρα αυτό που σκέφτηκα ήταν να πάω στη θάλασσα. Ήταν λάθος μου και το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν ήδη νεκρή».

Στο ενδιάμεσο, κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να αγοράζει πατατάκια από περίπτερο στο Παλαιό Φάληρο έχοντας το ημιθανές παιδί της στο καρότσι και τα άλλα της δύο παιδιά μαζί της. Τα όσα ανέφερε ενώπιον του ανακριτή προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό: «Έφθασα στο Φάληρο με τραμ, ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Έπαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια, επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Δεν άντεξα να γυρίσω πίσω να κοιτάξω το παιδί».

Σε εξονυχιστικό έλεγχο που έκαναν οι Αρχές εντόπισαν στη γειτονιά της στα Πατήσια μια σακούλα πεταμένη σε θάμνους που είχε μέσα το ασπρόμαυρο φόρεμα της 32χρονης – αυτό που φόραγε την ημέρα που φέρεται να σκότωσε το άτυχο παιδάκι, μία καρτέλα με χάπια πρεγκαμπαλίνης που ανήκουν στα ναρκωτικά χάπια και μία βούρτσα μαλλιών που θα εξεταστεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια μήπως έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο περιστατικό κακοποίησης ή την ξεφορτώθηκε για να εξαφανίσει εντελώς το DNA της.

Έχουν ληφθεί δείγματα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις και αναμένονται οι απαντήσεις. Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα από την ανάλυση του κινητού της τηλέφωνο.

Η υπερασπιστική γραμμή

Κρίσιμο χαρακτήρισε η δικηγόρος της 32χρονης το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, δηλαδή τις ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, και σχολίασε ότι «από τη στιγμή που δεν υπάρχει το τελικό πόρισμα, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα».

Σε ερώτηση γιατί η 32χρονη δεν πήγε σε νοσοκομείο όταν χτύπησε το παιδί, ανέφερε ότι «είναι μια σοβαρότατη παράλειψη, την οποία κι αυτή αναγνωρίζει, ότι δηλαδή δεν κάλεσε αμέσως βοήθεια και φυσικά και θέλει να εξηγήσει και να διαφωτίσει την υπόθεση και να μπορέσει να συνδράμει τις Αρχές. Θέλει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, αλλά όχι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει».

Η τελευταία εξέλιξη

Αυτή τη στιγμή, η 32χρονη παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά η διαδικασία της δίκης έχει καθυστερήσει λόγω της ανάγκης να διεξαχθεί ψυχιατρική εκτίμηση της κατηγορουμένης. Οι ψυχίατροι εξετάζουν την ικανότητά της να κατανοήσει τις πράξεις της και την ικανότητά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε δίκη.

Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άλλες ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης του παιδιού στο παρελθόν .

Τα παιδιά της δεν γνωρίζουν τίποτα

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρίσκονται τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της 32χρονης Αλγερινής που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι ηλικίας 5 χρονών και η μικρότερη αδερφή του ηλικίας 4 χρονών, βρίσκονται υπό τη φροντίδα ειδικών και επαγγελματιών υγείας, ενώ δεν γνωρίζουν τίποτα από όσα συνέβησαν, αφού δεν μιλάνε καν ελληνικά.

Παράλληλα, εξετάζεται η κατάσταση της υγείας τους, σωματικής και ψυχικής, εν αναμονή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης και των πορισμάτων των ψυχιατρικών εκτιμήσεων.