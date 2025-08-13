Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Μέγαρα: Τιτάνια η μάχη με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο - 15 πυροσβέστες τραυματίστηκαν

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Μέγαρα, ενώ παραμένουν τα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, όπου οι πυροσβέστες δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Δεκαπέντε πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ή χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες τη νύχτα από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο, ενώ στη μάχη ρίχτηκαν από το πρωί 33 εναέρια μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Και η σημερινή μέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, για αυτό με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά για την κατάσταση στα μέτωπα των πυρκαγιών ο εμπρόσωπος του ΠΣ ανέφερε:

«Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις κυριότερες εν εξελίξει πυρκαγιές της επικράτειας, μετά την ολονύχτια μάχη των ισχυρών Πυροσβεστικών δυνάμεων:

Με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη. Ομοίως είναι οριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου.

Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα, ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές.

Και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη, αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ