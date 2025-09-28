Γλείφτες δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν μόνο στην Κύπρο. Στην Αμερική επίσης κάποιοι έχουν επίσης μεγάλη γλώσσα. Ο παρουσιαστής του FOX Τζέσι Γουότερς, ενώ συζητούσε την ομιλία του Τραμπ στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, στάθηκε στο απρόοπτο που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την κυλιόμενη σκάλα και τον τηλεϋποβολέα που χάλασε ενώ διάβαζε την ομιλία του, και την έριξε τη βόμβα, ζητώντας να βομβαρδίσουν το κτήριο του οργανισμού. Μετά ζήτησε συγγνώμη αλλά το γλείψιμο στον Τραμπ έμεινε ως δημοσιογραφική παρακαταθήκη.
Θουκής