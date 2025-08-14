Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα και στην Χίο - Σε ύφεση σε Πρέβεζα, Άρτα και Κεφαλονιά

Συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά εν αναμονή των εναέριων μέσων που θα ξεκινήσουν να πετούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Καλύτερη είναι και η κατάσταση στην Φιλιππιάδα. «Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου» δήλωσε την Πέμπτη (14/8) στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως τόνισε «ελπίζουμε με το πρώτο φως και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρίψεις και τη δουλειά που έκαναν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας η μέρα σήμερα να μην έχει σχέση με τις δύο προηγούμενες όπου οι άνεμοι ήταν έντονοι», πρόσθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Ολονύχτια δραματική μάχη στην Πάτρα



Η κατάσταση είναι βελτιωμένη στην περιοχή Ρωμανός της Αχαΐας, με τη φωτιά να εντοπίζεται στο βουνό. Το βράδυ της Τετάρτης (13/8) αναπτύχθηκε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο άνω του ενός χιλιομέτρου, το οποίο πλέον έχει διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες σημείωσε.

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας.

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών στις Κηπουριές της Χίου

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, στις Κηπουριές της Χίου, η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Όπως μεταδίδει ο Κώστας Νούσης το πρώτο φως της ημέρας θα αποκαλύψει καμένα σπίτια και αγροτικές εκτάσεις.

«Έδωσαν τιτάνια μάχη για να μη περάσει η φωτιά τον δρόμο, προς το νότιο τμήμα, που υπάρχει ένα άκαυτο δάσος» σημείωσε περιγράφοντας τη δυναμική της φωτιάς που έχει τεράστια έκταση και έκαιγε σε δύσβατα σημεία και χαράδρες.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε ένα σημείο», πρόσθεσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχείς αναζωπυρώσεις της φωτιάς λόγω των ανέμων.

