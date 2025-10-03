Απειλές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πίσω από την απόπειρα φόνου σε ξενοδοχείο - Στο κάδρο ρωσική μαφία

Ως εξαιρετικά σοβαρή φαίνεται να εξελίσσεται η υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπραχθεί το βράδυ της Δευτέρας σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης του 39χρονου υπόπτου που συνελήφθει χθες, πίσω από την απόπειρα φόνου φαίνεται να κρύβονται απειλές για τεράστια χρηματικά ποσά που απαιτούσαν οι δράστες από τον 42χρονου. Ο 42χρονος που δέχθηκε τον πυροβολισμό είχε δεχθεί απειλές από το πρόσωπο που καταζητείται, τον οποίο κατονόμασε ως υψηλόβαθμο στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης, που τον απείλησε ότι αν δεν του δώσει τα χρήματα θα σκοτώσει την οικογένειά του.

Ο 39χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με 6 συνολικά κατηγορίες, τη συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος, την απόπειρα φόνου, την παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, την παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, την απειλή χρημάτων με απειλές με σκοπό την κλοπή καθώς και το αδίκημα της απειλής.

Ζητούσαν 500.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, η Αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία (από τον συνέταιρο του θύματος) που ανάφερε ότι είναι συνέταιροι σε δύο εταιρείες, λέγοντας είχε δεχθεί πριν από έξι μήνες τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο που μιλούσε ρωσικά με γεωργιανή προφορά, ο οποίος απαίτησε όπως τον πληρώσει 500.000 ευρώ για σκοπούς προστασίας της εταιρείας του, χωρίς να του πει ποιος είναι. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να είναι ο 2ος καταζητούμενος.

Στις 29/9, ημέρα της απόπειρας φόνου, δέχθηκε εκ νέου τηλεφώνημα ο μάρτυρας από τον ύποπτο τον οποίο και γνωρίζει, ζητώντας του να συναντηθούν και με 2ο πρόσωπο, ο οποίος του είπε ότι είναι μέλος της οργάνωσης «Vory» και ήθελε να βρεθούν, εκείνος αρνήθηκε και τότε δέχθηκε τηλεφώνημα από το δεύτερο πρόσωπο που τον απείλησε ότι θα σκοτώσει την οικογένεια του αν δεν πάει στη συνάντηση. Τότε, διευθέτησαν ραντεβού στο ξενοδοχείο, όπου πήγε εκεί με άλλους φίλους, μαζί με το θύματα, γιατί φοβόταν.

Στη συνάντηση στο ξενοδοχείο όπου είχαν έντονη λογομαχία, ο καταζητούμενος, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, του είπε «Είμαι Vory, πώς είναι δυνατό να με αγνοείς και να αρνείσαι να πληρώσεις, θα σκοτώσω την οικογένειά σου». Ακολούθως του ζήτησε να βγουν έξω και τότε μετέβησαν όλοι μαζί εκτός, όπου ο καταζητούμενος συνέχισε να τους απειλεί. Βγαίνοντας έξω, ένας από τους φίλους του θύματος του ζήτησε να σταματήσει και ο καταζητούμενος του επιτέθηκε χτυπώντας τον στο κεφάλι. Ο φίλος του θύματος κινήθηκε προς το μέρος του 42χρονου και εκεί ο καταζητούμενος έβγαλε από το τσαντάκι το πιστόλι και πυροβόλησε τον 42χρονο στο στομάχι από πολύ κοντινή απόσταση και στη συνέχεια μαζί με τον 39χρονο συλληφθέντα αποχώρησαν πεζοί από το ξενοδοχείο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, περίπου 20 λεπτά μετά τον πυροβολισμό, οι δύο δράστες επισκέφθηκαν καφετέρια στο Ζύγι όπου ζήτησαν να τους καλέσουν ταξί για να τους μεταφέρει στη Λευκωσία, πράγμα που έγινε. Το ίδιο βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε στο Ζύγι το όχημα των υπόπτων κλειδωμένο και σφραγίστηκε για να μεταφερθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Αφού εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία των δύο δραστών, η Αστυνομία εντόπισε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Γερμασόγειας, το οποίο ενοικίαζε και χρησιμοποιούσε ο καταζητούμενος. Σε έρευνα που έγινε εκεί, εντοπίστηκαν δύο γεμιστήρες πιστολιού, εκ των οποίων η μία έμφορτη, πέντε κινητά τηλέφωνα, διάφορα έγγραφα, εκ των οποίων μία ελληνική ταυτότητα με τη φωτογραφία του καταζητούμενου, με στοιχεία όμως άλλου προσώπου. Επίσης, εντοπίστηκε ένα ρωσικό διαβατήριο, μία ρωσική άδεια οδήγησης και ένα δελτίο άδειας παραμονής προσώπου, τα οποία στάλθηκαν για να εξεταστεί η γνωσιότητά τους. Εντοπίστηκαν ακόμη δύο ρολόγια, σύγχρονα διαρρηκτικά εργαλεία, ένα drone και ένα ζεύγος κιάλια.

Το θύμα που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, έδωσε κατάθεση την 1/10, λέγοντας ότι δεχόταν απειλές μέσω τηλεφώνου από τον ύποπτο του ζητούσε το χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ για προστασία της εταιρείας τους. Επιβεβαίωσε για τον τρόπο που διευθετήθηκε το ραντεβού με τον ύποπτο και τον καταζητούμενο στο ξενοδοχείο και σημείωσε ότι πήγαν με άλλους φίλους για ασφάλεια αφού ο ένας εξ αυτών (καταζητούμενος) συστηνόταν ως «vor» που είναι πρόσωπο ψηλά στην ιεραρχία εγκληματικές οργάνωσης. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε την μαρτυρία του συνέταιρού του καθώς και όλα όσα φαίνονται στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Ο 39χρονος ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση για περίοδο 8 ημερών χωρίς να φέρει ένσταση ο δικηγόρος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση αφού αρνήθηκε να μιλήσει, λέγοντας ότι θα δώσει κατάθεση στην παρουσία του δικηγόρου του. Η ανακριτική του κατάθεση αναμένεται να ληφθεί σήμερα.