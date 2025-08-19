Έκρηξη σε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο στη Βαλτιμόρη - Χωρίς τραυματισμούς το πλήρωμα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, όταν το φορτηγό πλοίο W-Sapphire, χωρητικότητας 81.681 dwt και με σημαία Λιβερίας, επλήγη από έκρηξη κατά τη διέλευσή του.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG), η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 6:30 μ.μ. τοπική ώρα, ενώ το πλοίο βρισκόταν νότια του Fort Carroll, αποπλέοντας από το λιμάνι με φορτίο άνθρακα. Στο πλοίο επέβαιναν 23 ναυτικοί και δύο πλοηγοί, όλοι εκ των οποίων είναι ασφαλείς.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Βαλτιμόρης (BCFD) δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ότι όλα τα άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο καταμετρήθηκαν. Η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρχές.

MV W Sapphire, outbound from Baltimore near the collapsed Francis Scott Key Bridge, suffered an explosion in its forward hold.



The ship has been escorted off Fort Howard and fire and @USCG vessels are on scene.



W Sapphire is a fully loaded bulk carrier sailing to Mauritius. pic.twitter.com/Vyn9oWQIjR — Sal Mercogliano (WGOW Shipping) 🚢⚓🐪🚒🏴‍☠️ (@mercoglianos) August 18, 2025

Η USCG ανακοίνωσε ότι έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 2.000 γυαρδών γύρω από το σημείο του περιστατικού, η οποία εκτείνεται από τη γέφυρα Key Bridge έως το Brewerton Angle Channel LB “14”.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στη γέφυρα Francis Scott Key, η οποία καταστράφηκε τον Μάρτιο του 2024 όταν το κοντέινερ πλοίο Dali προσέκρουσε σε αυτή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι εργαζόμενοι.

BREAKING: A Cargo ship just exploded in Baltimore Harbor in Chesapeake Bay, Maryland.



The timing I hope is coincidental in nature. pic.twitter.com/8MXglW71NM — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 18, 2025

Το W-Sapphire, σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης Equasis, διαχειρίζεται η ελληνικών συμφερόντων W-Marine, με έδρα την Αθήνα.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ διερευνά τα αίτια της έκρηξης, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν μια πύρινη σφαίρα να ξεσπά στην πλώρη του πλοίου την ώρα που έπλεε.

Πηγή: protothema.gr