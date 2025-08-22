«Περήφανος για την κωλοτούμπα» δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας - Γράφει βιβλίο, του λείπει η ενεργός πολιτική λέει στη Le Monde

Ένα βήμα πιο κοντά στην απόφαση για νέο κόμμα φαίνεται ότι βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στη γαλλική Le Monde, λέει μεν ότι προς το παρόν σκέφτεται μόνο το βιβλίο που γράφει, ωστόσο σημειώνει ότι του λείπει η ενεργός πολιτική.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την ανακοίνωση που έκανε από την Ιθάκη για την έξοδο από τα Μνημόνια, ο πρώην πρωθυπουργός επί της ουσίας επιβεβαιώνει τις προθέσεις του να επιστρέψει με ενεργό ρόλο.

Η συνέντευξη δόθηκε στην Le Monde την Πέμπτη 7 Αυγούστου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και όπως περιγράφει η γαλλική εφημερίδα, με φόντο μια βιογραφία του Πάπα Φραγκίσκου που βρίσκεται δίπλα σε έναν σύγχρονο πίνακα με τα πρόσωπα του Τσε και του Φιντέλ Κάστρο, ο πρώην ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε «περήφανος» που πήρε τη δύσκολη απόφαση να υπογράψει τη συμφωνία με τους πιστωτές το 2015, η οποία επέτρεψε στη χώρα να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε ότι γράφει βιβλίο για την είσοδο της χώρας στο τρίτο μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι «μετά από δέκα χρόνια, ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να καταρρίψω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015».

Τσίπρας: 'Εκανε το δημοψήφισμα για να δραματοποιήσω το σκηνικό

Παραδέχεται ότι προχώρησε στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, δραματοποιώντας το σκηνικό. «Με αυτό το δημοψήφισμα, ήθελα να επιτύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τον ελληνικό λαό. Ήταν ένας τρόπος, μέσω μιας μορφής δραματοποίησης, να επιτύχω παραχωρήσεις από τους πιστωτές. Και το πετύχαμε εν μέρει, η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία» υποστηρίζει ο Αλ. Τσίπρας.

Είμαι περήφανος για την «κωλοτούμπα»

Ερωτώμενος για την περίφημη «κωλοτούμπα» και την προδοσία των ψηφοφόρων του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει: «Χάρη σε αυτό που οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αποκαλούν «κωλοτούμπα», η Ελλάδα είναι σήμερα μια κανονική χώρα που δεν βρίσκεται πλέον υπό διεθνή εποπτεία και δεν αφήνει τους υπαλλήλους του ΔΝΤ να της υπαγορεύουν τις πολιτικές της. Είμαι λοιπόν περήφανος που έκανα αυτή την επιλογή».

Στην συνέντευξη, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση για τρεις βασικούς λόγους: δυσλειτουργικό παραγωγικό μοντέλο, γενικευμένη διαφθορά και πελατειακό κράτος. Η κρίση αυτή ήταν μια σύγχρονη Οδύσσεια για τον ελληνικό λαό. Όπως η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, η έξοδος από τα διεθνή οικονομικά προγράμματα το 2018 σηματοδοτεί την είσοδο της Ελλάδας σε μια νέα εποχή. Ωστόσο, η συντηρητική κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας».

Παραδέχεται ακόμη ότι «ορισμένες μεταρρυθμίσεις ήταν χρήσιμες, όπως η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων» καθώς «χωρίς αυτό, το συνταξιοδοτικό σύστημα θα είχε καταρρεύσει». Κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που προσέφερε το τέλος της χρηματοδοτικής στήριξης της χώρας», υποστηρίζοντας ότι «η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία» και κάνει λόγο για επιστροφή «σε μία γενικευμένη διαφθορά».

Εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη υποστηρίζοντας: «Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα, είναι αρκετά ενδεικτικό. Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο».

Κάνει σύγκριση με την δική του πρωθυπουργία και προβλέπει δύσκολη εξέλιξη: «Ας θυμηθούμε ότι το 2015 καταφέραμε να αναδιαρθρώσουμε το χρέος και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032. Αυτό δεν θα ισχύει πλέον μετά και, για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει να αποπληρώνει το χρέος της, θα χρειαστεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Με το παρόν παραγωγικό μοντέλο, θα είναι δύσκολο. Παρά την πολύ ισχυρή πίεση των πιστωτών, η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό την συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%». Το πρόγραμμα που εφάρμοσα μεταξύ 2015 και 2019 οδήγησε σε δημοσιονομικές περικοπές και φόρους ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 44 δισεκατομμυρίων για τα δύο προηγούμενα. Το 84% του βάρους της λιτότητας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διεθνών οικονομικών προγραμμάτων. Η νεοφιλελεύθερη δεξιά του κ. Μητσοτάκη ή του κ. Bayrou, θέλει να προστατεύσει τις ελίτ με κάθε κόστος. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές με την Αριστερά, η οποία, αντιθέτως, ενδιαφέρεται για την ευημερία των πολλών, των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης».

Ερωτηθείς γιατί αποχώρησε το 2023 από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και παρέμεινε «αθόρυβος για μήνες, ενώ το κόμμα σας βυθιζόταν στην κρίση;» ο Αλ. Τσίπρας απαντά ότι το έπραξε θεωρώντας ότι έπρεπε να δοθεί μια ώθηση, αρχής γενομένης από μία αλλαγή στην ηγεσία. «Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου…» πρόσθεσε.

Στο ερώτημα αν ετοιμάζει νέο κόμμα απαντά: «Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο». Στο τελευταίο ερώτημα αν το λείπει η εξουσία πάντως συμπληρώνει: «Όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

