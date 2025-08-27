Ελλάδα/ Δημοσκοπήσεις: Ρευστό πολιτικό σκηνικό, πολυκομματική βουλή και ανακατατάξεις

Τάσεις ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού αποτυπώνονται στην πρώτη δημοσκόπηση της περιόδου, καθώς η ΝΔ η παραμένει πρώτη αλλά με αρκετά χαμηλές επιδόσεις, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στη σειρά των παρατάξεων και εννέα κόμματα φαίνεται να εκλέγονται άνετα στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία Interview, η ΝΔ παραμένει πρώτη αλλά οι δυνάμεις της περιορίστηκαν στο 25,9% (εκτίμηση ψήφου) από 31,3% στο τέλος Ιουνίου.

Ουσιαστικά, δηλαδή, η ΝΔ φαίνεται να απώλεσε το τελευταίο δίμηνο περισσότερες από πέντε μονάδες και κινείται πλέον αρκετά χαμηλότερα από την επίδοση των ευρωεκλογών του 2024 (28,3%). Αξίζει να σημειωθεί, ακόμη, ότι η ΝΔ επέστρεψε περίπου στα ποσοστά του Μαρτίου (25,5% τότε στην εκτίμηση ψήφου) σε μια περίοδο δηλαδή κατά την οποία η κυβέρνηση δεχόταν σφοδρή κριτική για την υπόθεση των Τεμπών.

Άνοδος Ελληνικής Λύσης – Φωνής Λογικής

Η σημαντική πτώση της ΝΔ δεν φαίνεται να ευνόησε ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, η εκλογική δύναμη του οποίου εκτιμάται στο 14,8%, έναντι 14,5% το Ιούνιο. Ο κερδισμένος της καλοκαιρινής περιόδου είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου η οποία ξεπέρασε οριακά την Πτώση Ελευθερίας και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση με 10,1%, από 8,5% τον Ιούνιο.

Η άνοδος της Ελληνικής Λύσης ενδέχεται να συνδέεται με τη σκληρή γραμμή που εφάρμοσε η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό (πάγωμα του δικαιώματος ασύλου) κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άλλωστε, σημαντική άνοδο εμφανίζει και η Φωνή Λογικής που αύξησε τα ποσοστά της από 4% σε 5,2%, μέσα στο καλοκαίρι, και θέτει επίσης το προσφυγικό/μεταναστευτικό ψηλά στην πολιτική της ατζέντα.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10%. Το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου διατηρεί, πάντως, τα ποσοστά του Ιουνίου (10,3%). Ακολουθούν ΚΚΕ με 7,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 5,3%, Φωνή Λογικής με 5,2%, ΜέΡΑ 25 με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται η Νίκη (2,1%) και η Νέα Αριστερά (1,4%).

Με άλλα λόγια, λοιπόν, τουλάχιστον εννέα κόμματα φαίνεται να διεκδικούν με αξιώσεις την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή, βάσει της σημερινής συγκυρίας. Μάλιστα, η δυναμική των μικρών κομμάτων φαίνεται να είναι τέτοια που καθιστά εκτός αντικειμένου τη συζήτηση για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή από 3% σε 5%, αφού κάτι τέτοιο δεν θα έφερε αποτελέσματα, σύμφωνα με την παρούσα εικόνα.

Ντέρμπι Μητσοτάκη – Τσίπρα για «καταλληλότητα»

Ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού είναι ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια καταγράφεται «ντέρμπι» μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Ειδικότερα, στην ερώτηση «μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα ποιόν θεωρείτε καλύτερο για πρωθυπουργό» το 31% έδειξε προτίμηση στον σημερινό πρωθυπουργό και το 26% στον προκάτοχό του. Το 43% του εκλογικού σώματος δήλωσε, πάντως, ότι δεν προτιμά κανέναν από τους δύο.

Πηγή: cnn.gr