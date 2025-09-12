Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Εκτός φυλακής βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο καταδικασθείς ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος πριν από ένα και πλέον χρόνο είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.

Πηγή: protothema.gr