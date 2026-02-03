Συνελήφθη Ελληνας στην Κομοτηνή για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Στη σύλληψη δύο υπόπτων, ο ένας εκ των οποίων είναι Έλληνας και οι οποίοι φέρονται να ενεπλάκησαν σε απόπειρα σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου προχώρησαν οι Αρχές μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας ύποπτος συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής "με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο", ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι δύο συλληφθέντες, ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025, κατηγορούνται πως τοποθέτησαν περισσότερα από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα ενός γερμανικού πλοίου, τη διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, την αφαίρεση των καπακιών των δεξαμενών καυσίμων και την απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τις ακόλουθες Αρχές:

Γερμανία: Εισαγγελία του Αμβούργου, Αστυνομική Υπηρεσία του Αμβούργου

Ελλάδα: Εισαγγελία Εφετών Θράκης, Ανακριτής Κομοτηνής, Αστυνομική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και Δίωξης Κομοτηνής

Ρουμανία: Εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ακυρώσεων και Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Ερευνών Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας – Κεντρικό Γραφείο, Τμήμα Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες – Μονάδα Οργανωμένου Εγκλήματος Κωνστάντζας, Ρουμανική Αστυνομία.

Εάν δεν είχαν εντοπιστεί, οι πράξεις θα έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία και θα είχαν καθυστερήσει τον απόπλου τους, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις του γερμανικού ναυτικού.

Η Γερμανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ σε όλη την Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής λόγω υποψιών για ρωσική κατασκοπεία, παρακολούθηση με drones και σαμποτάζ.

