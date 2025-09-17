Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όποτε αυτό χρειαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις με το Πίρι Ρέις, η κ. Ζωχιού τόνισε ότι η Ελλάδα -ως όφειλε- εξέδωσε anti- Νavtex και παρακολουθεί στενά το ωκεανογραφικό, το οποίο, μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει οποιαδήποτε κίνηση.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις με τους αξιωματούχους της Λιβύης, η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η συζήτηση που είχαν, πριν λίγες μέρες, ο κ. Γεραπετρίτης με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, καθώς συμφωνήθηκαν οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες ενώ εντός του φθινοπώρου θα πραγματοποιηθεί και ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της χώρας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση- απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων νοτίως της Κρήτης, η κ. Ζωχιού υπογράμμισε τη γεωπολιτική διάσταση της καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Τέλος, η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων θα διεξαχθούν τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

