Ο Πούτιν «σήκωσε το γάντι» που έριξε ο Τραμπ: Έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τις πυρηνικές δοκιμές, συζήτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, ενώ έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Τόνισε, πάντως, πως η Ρωσία δεν έχει σχέδια να αποσυρθεί από τη Συνθήκη Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών, αλλά προειδοποίησε για την ανάγκη αντίδρασης αν παραβιαστεί η συνθήκη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η χώρα του παραμένει πιστή στη Συνθήκη και δεν έχει καμία πρόθεση να αποσυρθεί από αυτήν.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι αν οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές, η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Ακόμη, ο Πούτιν έδωσε εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, στις υπηρεσίες πληροφοριών και στις πολιτικές υπηρεσίες να ξεκινήσουν προετοιμασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων.

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στις ειδικές υπηρεσίες και στις αρμόδιες πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να συγκεντρώσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, να τις αναλύσουν σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας και να υποβάλουν συντονισμένες προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη εργασιών για την προετοιμασία δοκιμών πυρηνικών όπλων», είπε χαρακτηριστικά.

