Καμπάνια για περισσότερους Τούρκους τουρίστες στη Λήμνο το 2026

Η Λήμνος με φροντίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ευελπιστεί να ανοίξει τουριστικά και σε Τούρκους επισκέπτες.

Αυτό δείχνει το ταξίδι εξοικίωσης που πραγματοποίησε στη Λήμνο η τουρκική αποστολή, ταξίδι που οργάνωσαν η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου, την Ένωση Ξενοδόχων στη Λήμνο και το Σύνδεσμο Τούρκων Τουριστικών Πρακτόρων TURSAB.

Στόχος της δράσης ήταν η ξενάγηση των επαγγελματιών της τουρκικής τουριστικής αγοράς στο νησί της Λήμνου, τις τουριστικές του υποδομές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, με σκοπό την ένταξή του σε πακέτα διακοπών που θα απευθύνονται στο τουρκικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν:

-Την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης την Πολιόχνη και τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας, όπου καταμαρτυρείται η μακραίωνη ιστορία του νησιού.

-Παραδοσιακούς οικισμούς, όπως η Μύρινα, με το ενετικό κάστρο, τα γραφικά σοκάκια, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παιχνιδιού.

-Οινοποιεία και παραγωγικές μονάδες τοπικών προϊόντων, γνωρίζοντας από κοντά την πλούσια γαστρονομική παράδοση.

-Παρθένα τοπία, παραλίες και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αναδεικνύουν τον οικοτουριστικό χαρακτήρα της Λήμνου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς τουρισμού και επαγγελματίες του νησιού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις τουριστικές ροές από την Τουρκία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι επαγγελματίες του τουρισμού με τους τοπικούς επαγγελματίες τουρισμού από την οποία προέκυψαν ήδη θετικά αποτελέσματα και συνεργασίες, με συμφωνίες που αφορούν την τουριστική περίοδο του 2026.

Ας σημειωθεί ότι η Λήμνος ως ανερχόμενος προορισμός που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις (φυσικό κάλλος, ιστορία, παράδοση και φιλοξενία), προσελκύσει όλο και περισσότερους Τούρκους επισκέπτες μετά και την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος visa at the gate για Τούρκους πολίτες.

Στην αποστολή συμμετείχε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης της TURSAB με έδρα την Αδριανούπολη, Εγκεμέν Αϊντίν, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID Γιλντιρίμ Ορχάν Τσεμπί και άλλοι.

Αρωγοί σε όλες τις δραστηριότητες, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στο πρόγραμμα στάθηκαν ο έπαρχος της Π.Ε Λήμνου Απόστολος Κουτσογιάννης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δημήτρης Μπουλώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κωνσταντάκης Νομικός.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID, Γιλντιρίμ Ορχάν Τσεμπί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη οργάνωση, τη θερμή φιλοξενία και τα θετικά αποτελέσματα του ταξιδιού, λέγοντας χαρακτηριτικά ότι «η Λήμνος θα δει πλέον περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ