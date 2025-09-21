Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Καμπάνια για περισσότερους Τούρκους τουρίστες στη Λήμνο το 2026

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στην αποστολή συμμετείχε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης της TURSAB με έδρα την Αδριανούπολη, Εγκεμέν Αϊντίν, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID Γιλντιρίμ Ορχάν Τσεμπί και άλλοι.

Η Λήμνος με φροντίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ευελπιστεί να ανοίξει τουριστικά και σε Τούρκους επισκέπτες.

Αυτό δείχνει το ταξίδι εξοικίωσης που πραγματοποίησε στη Λήμνο η τουρκική αποστολή, ταξίδι που οργάνωσαν η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Λήμνου, την Ένωση Ξενοδόχων στη Λήμνο και το Σύνδεσμο Τούρκων Τουριστικών Πρακτόρων TURSAB.

Στόχος της δράσης ήταν η ξενάγηση των επαγγελματιών της τουρκικής τουριστικής αγοράς στο νησί της Λήμνου, τις τουριστικές του υποδομές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, με σκοπό την ένταξή του σε πακέτα διακοπών που θα απευθύνονται στο τουρκικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν:

-Την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης την Πολιόχνη και τον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας, όπου καταμαρτυρείται η μακραίωνη ιστορία του νησιού.

-Παραδοσιακούς οικισμούς, όπως η Μύρινα, με το ενετικό κάστρο, τα γραφικά σοκάκια, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παιχνιδιού.

-Οινοποιεία και παραγωγικές μονάδες τοπικών προϊόντων, γνωρίζοντας από κοντά την πλούσια γαστρονομική παράδοση.

-Παρθένα τοπία, παραλίες και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αναδεικνύουν τον οικοτουριστικό χαρακτήρα της Λήμνου.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς τουρισμού και επαγγελματίες του νησιού, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύσουν τις τουριστικές ροές από την Τουρκία.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση που πραγματοποίησαν οι Τούρκοι επαγγελματίες του τουρισμού με τους τοπικούς επαγγελματίες τουρισμού από την οποία προέκυψαν ήδη θετικά αποτελέσματα και συνεργασίες, με συμφωνίες που αφορούν την τουριστική περίοδο του 2026.

Ας σημειωθεί ότι η Λήμνος ως ανερχόμενος προορισμός που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις (φυσικό κάλλος, ιστορία, παράδοση και φιλοξενία), προσελκύσει όλο και περισσότερους Τούρκους επισκέπτες μετά και την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος visa at the gate για Τούρκους πολίτες.

Στην αποστολή συμμετείχε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης της TURSAB με έδρα την Αδριανούπολη, Εγκεμέν Αϊντίν, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID Γιλντιρίμ Ορχάν Τσεμπί και άλλοι.

Αρωγοί σε όλες τις δραστηριότητες, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στο πρόγραμμα στάθηκαν ο έπαρχος της Π.Ε Λήμνου Απόστολος Κουτσογιάννης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δημήτρης Μπουλώτης και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κωνσταντάκης Νομικός.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων TTID, Γιλντιρίμ Ορχάν Τσεμπί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη οργάνωση, τη θερμή φιλοξενία και τα θετικά αποτελέσματα του ταξιδιού, λέγοντας χαρακτηριτικά ότι «η Λήμνος θα δει πλέον περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑΕΛΛΑΔΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited