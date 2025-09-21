Το Ιράν θα αναστείλει τη συνεργασία με ΔΟΑΕ σε περίπτωση επαναφοράς κυρώσεων ΟΗΕ

H Τεχεράνη θα αναστείλει τη συνεργασία της με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), σε περίπτωση που επιβληθούν εκ νέου οι κυρώσεις του ΟΗΕ, προειδοποίησε σήμερα η ανώτατη αρχή εθνικής ασφάλειας του Ιράν, την επομένη της σχετικής έγκρισης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ψηφοφορία στον ΟΗΕ, που διεξήχθη με πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, προβλέπει την επαναφορά στις 28 Σεπτεμβρίου των διεθνών κυρώσεων, οι οποίες είχαν αρθεί το 2015 με τη σύναψη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ του Ιράν και αρκετών δυνάμεων.

Η κίνηση αυτή των ευρωπαϊκών χωρών «θα έχει ως αποτέλεσμα τη de facto αναστολή της συνεργασίας με τον Οργανισμό», δήλωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ηγείται του οργάνου αυτού, το οποίο έχει τον τελευταίο λόγο σε θέματα ασφάλειας στο Ιράν.

Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, το Ιράν είχε αναστείλει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ στον απόηχο του πολέμου των 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε στις 13 Ιουνίου με ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό έδαφος.

Ωστόσο, το Ιράν συμφώνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξαναρχίσει τη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ, αφότου συμφώνησε σε ένα νέο πλαίσιο.

Η Τεχεράνη κατηγορούσε τον ΔΟΑΕ ότι δεν καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα, και στη συνέχεια τα αμερικανικά, εναντίον πυρηνικών της εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Θεωρούσε επίσης ότι ο ΔΟΑΕ είχε ένα μέρος της ευθύνης για την αιφνιδιαστική ισραηλινή επίθεση, καθώς η επίθεση ξεκίνησε την επόμενη μέρα της ψήφισης κρίσιμης απόφασης για το πυρηνικό της πρόγραμμα στην έδρα του ΔΟΑΕ στη Βιέννη.

Το πράσινο φως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή για την επαναφορά των κυρώσεων είναι μια απόφαση που μπορεί να είναι αναστρέψιμη για μια εβδομάδα.

Για τον λόγο αυτό, οι Ευρωπαίοι έθεσαν τρεις προϋποθέσεις: επανάληψη των απευθείας και άνευ όρων διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, πλήρη πρόσβαση στους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, κυρίως σε εκείνες που βομβαρδίστηκαν τον Ιούνιο, και ακριβείς πληροφορίες για την τοποθεσία των εμπλουτισμένων υλικών.

Το Ιράν κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα διαταράσσει εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, και τον άσπονδο εχθρό του, το Ισραήλ, οι οποίες υποψιάζονται ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα.

Η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς και επιμένει στο δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτική χρήση.

Πηγή: ΚΥΠΕ