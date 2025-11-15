Στην κυκλοφορία η «νέα» Ερμού στη Λάρνακα

Την Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, παραδίδεται στην κυκλοφορία η «νέα», μεταμορφωμένη οδός Ερμού (το βόρειο τμήμα της), στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Την ίδια μέρα θα δοθούν στην κυκλοφορία και οι οδοί Γλάδστωνος και Γαλιλαίου.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο χθεσινής επιτόπιας επίσκεψης, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε ότι σε συνεννόηση με τον εργολάβο έγινε κατορθωτό ο δρόμος ν’ ανοίξει για την τροχαία κίνηση σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα από το αρχικό πλάνο που ήταν η 15η Δεκεμβρίου. Ως εκ τούτου, από την Τετάρτη το βόρειο τμήμα της Ερμού θα είναι πλήρως λειτουργικό για τη διέλευση οχημάτων με δίοδο από την οδό Γλάδστωνος και από τους υπόλοιπους κάθετους δρόμους.

Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι η Ερμού θα στολιστεί ενόψει Χριστουγέννων και αυτό πιστεύεται ότι θα βοηθήσει στην αύξηση της εμπορικής κίνησης για τις γιορτές. Απηύθυνε, δε, κάλεσμα στους δημότες της πόλης να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου για τα ψώνια των Χριστουγέννων, λέγοντας ότι με την αποπεράτωση των έργων η διαφορά στην όψη της Ερμού συγκριτικά με την εικόνα που είχε προηγουμένως είναι τεράστια. «Η ανάπλαση δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ στο εμπορικό κέντρο είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση αλλά θεωρώ πως το έργο αυτό ήταν μονόδρομος. Ήταν μεγάλη η ανάγκη να αναβαθμιστεί το εμπορικό κέντρο της πόλης. Απολογούμαστε και κατανοούμε την ταλαιπωρία των καταστηματαρχών και των κατοίκων. Ζητάμε την υπομονή τους. Χωρίς αυτό το έργο δεν θα υπήρχε καθόλου προοπτική για το μέλλον του εμπορικού κέντρου. Έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα στους καταστηματάρχες του κέντρου, διότι αυτοί κρατούν ζωντανή την καρδιά της πόλης», επισήμανε.

Ο Α. Βύρας υπενθύμισε πως, για το διάστημα που διήρκεσαν τα κατασκευαστικά έργα, ο δήμος δεν θα επιβάλει καμία φορολογία προς τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. Όσον αφορά τα σκίαστρα ο δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν ήδη παραγγελθεί και υπολογίζεται ότι τους επόμενους τρεις μήνες θα τοποθετηθούν στους εμπορικούς δρόμους, όπως είναι το αίτημα των καταστηματαρχών. Επίσης, έχει παραγγελθεί και ο αστικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Τα δύο συμβόλαια

Αυτό το διάστημα στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας «τρέχουν» δύο κατασκευαστικά συμβόλαια, η ανάπλαση δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ (Β΄ Φάση) και η ανάπλαση των Πλατειών Ακρόπολης-Αλκής. Εκτός από τις πλακοστρώσεις και τον αστικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί, στο πλαίσιο των δύο συμβολαίων θα φυτευτούν συνολικά 300 δέντρα και 900 φυτά. Αναφερόμενος στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων, ο Α. Βύρας δήλωσε ότι οι Πλατείες Ακρόπολης-Αλκής αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2026, ενώ η ανάπλαση δρόμων για διευκόλυνση ΑμεΑ και συγκεκριμένα οι εργασίες στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως μέχρι το «Atrium Zenon» εκτιμάται ότι θα τελειώσουν σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα. Στο τμήμα της Ζ. Κιτιέως από το «Atrium Zenon» μέχρι το Μουσείο Πιερίδη τα έργα θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2027. Όσον αφορά την Πλατεία Δ.Ν. Δημητρίου θα παραδοθεί ολοκληρωμένη μέχρι το τέλος ερχόμενου Φεβρουαρίου. Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε και στα απρόοπτα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των έργων, λέγοντας ότι στο κομμάτι όπου εκτελούνται σήμερα εργασίες στην ένωση των οδών Ζήνωνος Κιτιέως και Κοσμά Λυσιώτη (οδηγεί στις Φοινικούδες), όταν ανοίχτηκε ο δρόμος, διαπιστώθηκε ότι οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ ήταν πεπαλαιωμένες και χρονολογούνταν από τη δεκαετία του '60. «Από θαύμα είχαμε παροχή ηλεκτρισμού σ’ αυτή την περιοχή και δεν έγιναν σοβαρά ατυχήματα», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε, πάντως, ότι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα του εμπορικού κέντρου δεν έχουν παρατηρηθεί. Τα έργα στη Ζ. Κιτιέως-Κ. Λυσιώτη θα ολοκληρωθούν τέλη Φεβρουαρίου 2026.