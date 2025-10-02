Μητσοτάκης: «Όσο υπάρχει casus belli και γκρίζες ζώνες, η Ελλάδα δεν συναινεί για την Τουρκία στο SAFE»

«Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli, όσο η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα του SAFE», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το τι συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά το πέρας των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη.

Επίσης, σε ερώτηση για το κατά πόσον τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου καλύπτονται από σχέδια, όπως το Ευρωπαϊκό Τείχος κατά των drones, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος τόνισε ότι «η έννοια της ασφάλειας των 360 μοιρών, που θα καλύπτει τα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Υπάρχει κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Οποιοδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης άρα και την πατρίδα μας». Σε αυτό το σημείο διευκρίνισε, πάντως, ότι η Ελλάδα φροντίζει για την άμυνα και την προστασία των συνόρων της ανεξαρτήτως των ευρωπαϊκών σχεδίων.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πιο κοντά στην προώθηση της ιδέας ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά αμυντικά σχέδια και προσέθεσε ότι είναι σαφές πως χώρες που παραδοσιακά ανήκουν στην ομάδα των λεγόμενων «φειδωλών», όπως η Δανία και η Φινλανδία, είναι πολύ πιο ανοιχτές σε κάποιο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η αεράμυνα ή όπως η άμυνάς μας απέναντι σε drones.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ για την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για αναθεώρηση της μεθοδολογίας σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση με αιχμή τη μετάβαση από την ομοφωνία, που ισχύει σήμερα, σε ειδική πλειοψηφία, ο πρωθυπουργός απήντησε ότι «η θέση μας είναι σαφής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στον να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακή διαδικασίας.

Τώρα, εάν για κάποια στάδια, όπως λόγου χάρη για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Ωστόσο, θα απαιτείται ομοφωνία για το κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ. Η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν θα δεχθούμε να απολέσουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών, είτε εθνικών συμφερόντων».

Σε ερώτηση για την ακρίβεια και την πορεία της Οικονομίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «είναι ένα ενθαρρυντικό νέο το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι σημαντικά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου» και προσέθεσε: «Εκτιμώ ότι τα πιο δύσκολα στον πληθωρισμό τα έχουμε δει και σίγουρα αυτή είναι μία θετική εξέλιξη».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επέμεινε ότι «το ζήτημα του κόστος ζωής είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για αυτό παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας».

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τιμές της ενέργειας, τονίζοντας ότι «είδα με ικανοποίηση τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι σταθερές και σε χαμηλά επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και πιστεύω ότι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει αρχίζουν να αποδίδουν προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή» και επιχειρηματολόγησε, λέγοντας ότι «όλα αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, που δείχνουν στους Έλληνες πολίτες ότι ακούμε αυτό που μας λένε ότι δηλαδή η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει της αυξήσεις των πραγματικών μισθών και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για αυτό».

Σε ό,τι αφορά ερώτηση για το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η Ευρώπη έχει αλλάξει τη γραμμή της στο μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα είμαστε πιο αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές. Στόχος μας είναι να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

ΑΠΕ- ΜΠΕ