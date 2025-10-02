Επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ: «Είναι τρομοκρατικό χτύπημα» - Νέα στοιχεία για τον δράστη

Ως τρομοκρατικό χτύπημα αντιμετωπίζει η αστυνομία, την επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Επίσης, η αστυνομία ανακοίνωσε πως δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την επίθεση που άφησε δύο νεκρούς έξω από τη συναγωγή στο Μάντσεστερ.

«Έχουμε προβεί σε δύο συλλήψεις», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας του Λονδίνου.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε μετά την επίθεση, η οποία συνέβη κατά την εβραϊκή εορτή Γιομ Κιπούρ.

«Εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν τώρα τι συνέβη (...) και συνεργάζονται στενά με την αστυνομία του Μάντσεστερ», ανέφερε, προσθέτοντας πως έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες σε όλη τη χώρα.

Η κλήση από αυτόπτη μάρτυρα

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στη συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Δύο νεκροί και 4 τραυματίες

Δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας σκοτώθηκαν μετά την επίθεση στη συναγωγή ενώ άλλα τέσσερα παραμένουν στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί «ποικίλα σοβαρά τραύματα».

Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία μέσα σε επτά λεπτά από την κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το BBC, ο δράστης φορούσε γιλέκο «που έμοιαζε με εκρηκτικό μηχανισμό» ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Ο δήμαρχος του Greater Manchester, Andy Burnham, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρό» αλλά διαβεβαίωσε ότι η άμεση απειλή έχει πλέον αντιμετωπιστεί.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, με ελικόπτερα, περιπολικά και ασθενοφόρα να φτάνουν ταχύτατα στο σημείο, ενώ βίντεο που έχει επαληθευτεί καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, προειδοποιώντας τους συγκεντρωμένους ότι «έχει βόμβα».

