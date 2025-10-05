Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για τον GSI - Ενημερώθηκε ο Μητσοτάκης, αναμένονται επίσημες τοποθετήσεις

Για τα ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου ενημερώθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα [Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025] στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύντομα, κατά πληροφορίες όχι απόψε, θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης.

Το πρωί της Κυριακής ο «Φιλελεύθερος» ανέφερε ότι ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου [ΡΑΕΚ], ζητώντας την ακύρωση προηγούμενης απόφασης που του αναγνώριζε ανάκτηση εξόδων ύψους 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο 25 εκατ. θα μπορούσαν να εισπραχθούν το 2025. Αντ’ αυτού, ο διαχειριστής διεκδικεί την αναγνώριση δαπανών ύψους 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του σήμερα ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας [ΑΔΜΗΕ] διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα.

Η ανακοίνωση διάψευσης από τον ΑΔΜΗΕ

«Ο ΑΔΜΗΕ διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της κυπριακής ιστοσελίδας philenews με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δις €, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος την Κυριακή [5/10] στα εγκαίνια του Χατζηγιάννειου Κέντρου Υγείας, στο Ακάκι, είπε «να αναφέρω πρώτα ότι έχω ενημερωθεί από το πρωτοσέλιδο που έχετε αναφέρει. Να σημειώσω ότι για το συγκεκριμένο έργο υπάρχει πλήρης κατανόηση και συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Ελληνική και στην Κυπριακή Κυβέρνηση. Πρόσφατα στη Νέα Υόρκη συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το πώς προχωρούμε πολύ συγκεκριμένα και, μάλιστα, εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση.

Από κει και πέρα, θέλω να το αναφέρω, αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρήσεις εκβιάζεται η Κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα προς τον επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι, ωστόσο, μεγαλομέτοχος του ΑΔΜΗΕ είναι η Ελληνική Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν είναι η Ελληνική Κυβέρνηση που αποφασίζει για τις επιστολές που στέλνει ο ΑΔΜΗΕ, γιατί με την Ελληνική Κυβέρνηση υπάρχει πλαίσιο για το πώς προχωρά το έργο, για τις υποχρεώσεις του καθενός, και υπάρχει και η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού και εμένα, μετά τη συνάντηση μας στη Νέα Υόρκη».

Με πληροφορίες από iefimerida.gr