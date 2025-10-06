Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα - Μαζί τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μετά τις 16.00 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα η ειδική πτήση που παρέλαβε τους 27 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η πτήση αναχώρησε από την Αθήνα στις 11.16 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 10.30 που ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό την πόλη Eilat-Ramon του Ισραήλ, απ όπου παρέλαβε τους 27 Έλληνες που συγκαταλέγονται στους 470 ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla».

Σημειώνεται ότι το αεροσκάφος έχει ήδη προσγειωθεί, από της 13:13, η διάρκεια της πτήσης δηλαδή ήταν κάτι λιγότερο από 2 ώρες.

Στην Αθήνα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους Times of Israel, στην Ελλάδα αναμένεται να έρθει αεροπορικώς μαζί με τους 70 περίπου ακτιβιστές και η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Εκτός από τους Έλληνες, 28 Γάλλοι, 15 Ιταλοί και 9 Σουηδοί θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα, από όπου θα μπορούν να πάρουν πτήσεις για τις χώρες καταγωγής τους.

Παράλληλα, 21 Ισπανοί επέστρεψαν στη χώρα τους την Κυριακή, ενώ 28 παραμένουν υπό κράτηση.

