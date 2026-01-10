Ανατράπηκε το λεωφορείο της Εθνικής Χάντμπολ Κύπρου στην Εσθονία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 10 άτομα (φωτος + βίντεο)

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, σχετικά με το ατύχημα που είχε η Εθνική Κύπρου Ανδρών, το λεωφορείο της οποίας ενεπλάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα και ανετράπη, καθοδόν από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αναφέρεται στην ανακοίνωση ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται, ενώ όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά.

Επιπλέον, άλλα οκτώ άτομα προσήλθαν στα επείγοντα του Πόλβα για εξετάσεις και φροντίδα, αφού αρχικά συνέχισαν το ταξίδι με το λεωφορείο αντικατάστασης.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός Κύπρου, για την γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των διεθνών και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο, προστίθεται.

Σημειώνεται τέλος, ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και συνιστάται ψυχραιμία και όταν υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ