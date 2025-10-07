Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 μέρες - Έγιναν δεκτά όλα του τα αιτήματα

Την απόφασή του να σταματήσει την απεργία πείνας ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (7/10) ο Πάνος Ρούτσι σημειώνοντας ότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του.

Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω έντονης συγκίνησης και χειροκροτημάτων από το συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Ρούτσι πραγματοποιούσε εδώ και 23 μέρες απεργία πείνας ζητώντας την διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Μάλιστα κάλεσε τον κόσμο σε διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, το απόγευμα της Τετάρτης στις 18:30.

Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως η απεργία σταμάτησε, διότι έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του και πως οι οικογένειες των θυμάτων θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τον διορισμό εμπειρογνωμόνων και ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους.

Οι δηλώσεις Κωνσταντοπούλου

«Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι», είχε δηλώσει νωρίτερα η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν», τόνισε.

«Σήμερα βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτων για τις διαδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις πραγματογνωμώνων και ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο» υπογράμμισε ακόμη.

