Βλέπουν σκόπελο για πράσινα σημεία – Θα αποταθούν στο ΥΠΕΣ για χαλίτικη γη

Αγκάθι φαίνεται αποτελεί για τις κοινότητες η γη όπου θα φιλοξενηθούν τα προσωρινά πράσινα σημεία, ως μέρος της λύσης για τη μάστιγα των παράνομων σκυβαλότοπων, οι οποίοι συνιστούν κύρια αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στην ύπαιθρο. Σκοπεύουν να αποταθούν στο Τμήμα Κτηματολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να μεριμνήσει για την προσωρινή παραχώρηση κυβερνητικής γης, καθώς οι ίδιες δεν διαθέτουν.

Σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ του «Π», πρόσφατα στάλθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου σχετική επιστολή προς όλες τις κοινότητες της Κύπρου, για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δημιουργία προσωρινού πράσινου σημείου εντός των διοικητικών τους ορίων, διευκολύνοντας τους κατοίκους να αποθέτουν με ασφάλεια υλικά όπως ξυλεία, πλαστικά ή ηλεκτρικές συσκευές, μέχρις ότου αυξηθεί το δίκτυο των πράσινων σημείων που διαχειρίζεται το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Ωστόσο, σε συνέχεια του ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέας Κιτρομηλίδης, θέλησε καταστήσει σαφές ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου περνά μέσα από τον σκόπελο της έλλειψης γης, η οποία να ανήκει στα κοινοτικά συμβούλια. Σε δηλώσεις του στον «Π» είπε ότι έχουν ενημερώσει σχετικά τις κοινότητες, για να προσπαθήσουν να βρουν χώρους εντός των ορίων τους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε κυβερνητική γη, διότι, όπως τόνισε, οι κοινότητες δεν διαθέτουν.

«Όταν θα βρεθούν αυτοί οι χώροι, θα πάμε στο Τμήμα Κτηματολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών για να μας δώσει έγκριση παραχώρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν μας δοθεί η γη που θα ζητήσουμε, θα αποταθούμε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, για να αρχίσει η διαδικασία δημιουργίας των προσωρινών πράσινων σημείων», είπε ο κ. Κιτρομηλίδης. Παράλληλα διευκρίνισε ότι μετά από την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος από τις κοινότητες, δεν θα είναι στόχος η δημιουργία προσωρινού πράσινου σημείου σε κάθε χωριό, κάτι το οποίο, πρόσθεσε, δεν επιθυμεί ούτε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Επίσης εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του 2026 θα παραχωρηθούν αυτοί οι χώροι από το Τμήμα Κτηματολογίου, και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τα προσωρινά πράσινα σημεία.

Για το θέμα της εξεύρεσης γης, ο κ. Κιτρομηλίδης είπε ότι οι κοινότητες δεν θα απέρριπταν και την επιλογή κρατικής χρηματοδότησης για αγορά τεμαχίων γης σε απομακρυσμένες περιοχές, για να μπορέσουν να δημιουργήσου πράσινα σημεία.

Σημείωσε ότι η Ένωση και το Τμήμα Περιβάλλοντος συμφώνησαν ότι το κράτος θα καλύψει τα έξοδα για τα σκιπ εντός των πράσινων σημείων, όπου θα τοποθετούνται από τους πολίτες υλικά. Εξάλλου σε τοποθέτησή στη Βουλή (3 Σεπτεμβρίου 2025) ο διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, είπε ότι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, το Υπουργείο Γεωργίας προωθεί σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2026.

«Δεν έχουμε ακόμα επιθεωρητές στις κοινότητες»

Τέλος ο κ. Κιτρομηλίδης απέρριψε τη θέση που διατύπωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος στην ίδια συνεδρίαση, ότι το Τμήμα εκπαίδευσε 177 επιθεωρητές κοινοτήτων, οι οποίοι άρχισαν να στέλνουν εξώδικα στο Τμήμα για παράνομες απορρίψεις. Όπως λέχθηκε τότε, ο διορισμός τους ήταν η προϋπόθεση για να ενταχθούν οι κοινότητες στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού και να λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση από το Τμήμα. «Δεν έχουμε ακόμα επιθεωρητές στις κοινότητες και ούτε άρχισαν και επιβάλλουν πρόστιμα», σημείωσε. Παράλληλα πρότεινε πιο δραστικά μέτρα κατά των παράνομων σκυβαλλότοπων, όπως η τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης, μετά από πράσινο φως από το Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, ενώ τόνισε τη ανάγκη δημιουργίας υποδομών κατάληξης των αποβλήτων από το κράτος, χαρακτηρίζοντας αυτό το κενό μέρος του προβλήματος των παράνομων σκυβαλότοπων.

Ιστορικό μεγάλων πυρκαγιών από παράνομους σκυβαλότοπους

Οι μεγαλύτερες σε έκταση πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, λόγω καύσης αποβλήτων σε παράνομους σκυβαλότοπους, όπως τις κατέγραψε το περιβαλλοντικό ίδρυμα Terra Cypria και κατέθεσε στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, είναι:

11/06/2024. Επαρχία Πάφου. Κοινότητες Δρυνιά – Πολέμι – Κούρδακα – Χούλου – Λεμώνα – Ψάθι – Άγιος Δημητριανός – Αμαργέτη. Τοποθεσία: Σκλινιτζιά. Περιοχές: Κοιλάδα Έζουσας και Γκρεμοί Έζουσας. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 1.490 εκτάρια.

04/08/2023. Επαρχία Λεμεσού. Κοινότητες Ύψωνας – Άλασσα – Αψιού – Κορφή – Απεσιά – Παραμύθα – Φασούλα – Γεράσα. Περιοχή Βατί. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 882 εκτάρια.

2/08/2011. Επαρχία Λεμεσού. Κοινότητα Ανώγυρα. Τοποθεσία Καψάλια. Περιοχή Χα Ποτάμι. Αιτία η καύση αποβλήτων. Καμένη έκταση 665 εκτάρια.